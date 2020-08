Die Häberli Fruchtpflanzen AG in Egnach übernimmt Baumschule in Holland Das Oberthurgauer Unternehmen macht damit nicht nur einen Wachstumsschritt, sondern stärkt auch seine Position im EU-Markt. 28.08.2020, 17.00 Uhr

Urs Rutishauser, Geschäftsführer der Häberli Fruchtpflanzen AG in Egnach, mit einer Erdbeerpflanze. Bild: Reto Martin Egnach, 10. Mai 2019)

(red) Das in verschiedenen Märkten tätige Familienunternehmen Rutishauser mit Hauptsitz in Züberwangen baut sein Obst- und Beerenpflanzengeschäft aus. Die in Neukirch-Egnach domizilierte Tochterfirma Häberli Fruchtpflanzen AG kauft rückwirkend per 1. Januar 2020 die Baumschule Vergeldt & Bouten Boomkwekers B.V. in Lottum, Holland. Saisonal werden dort bis 25 Mitarbeiter beschäftigt. Das Familienunternehmen kultiviert Obst- und Beerenpflanzen und vertreibt diese in zahlreichen Ländern der EU und der Schweiz.