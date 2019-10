Sina Forrer führt den ersten Schweizer Onlineshop für Taschen seit fünf Jahren. Seit einem Jahr hat sie auch ein Ladenlokal in Weinfelden, hat also den Weg aus dem Netz in Schaufenster gewagt.

Sina Forrer führt den ersten Schweizer Onlineshop für Taschen seit fünf Jahren. Seit einem Jahr hat sie auch ein Ladenlokal in Weinfelden, hat also den Weg aus dem Netz in Schaufenster gewagt.

Die Gründerin des ersten Schweizer Online-Shops für Taschen sagt: «Männer dürften ruhig häufiger Taschen tragen» Sina Forrer führt den ersten Schweizer Onlineshop für Taschen seit fünf Jahren. Seit einem Jahr hat sie auch ein Ladenlokal in Weinfelden, hat also den Weg aus dem Netz in Schaufenster gewagt. Mario Testa

Sina Forrer in ihrem Ladenlokal an der Frauenfelderstrasse. (Bild: Mario Testa)

Taschen sind Sina Forrers Leidenschaft und ihr Beruf. Vor fünf Jahren hat die Weinfelderin ihren Online-Shop «The House of Bags» eröffnet und verkauft seither erfolgreich exklusive Taschen aller Art über den digitalen Kanal. Vor einem Jahr hat sie dazu auch noch ein Ladenlokal in Weinfelden eröffnet. Sie ist also den Weg vom Netz ins Schaufenster gegangen.

«Der Laden ermöglicht den Kundinnen und Kunden ein Einkaufserlebnis, das ich online nicht bieten kann. Hier können sie die Taschen anschauen, anfassen, riechen»

sagt Forrer. Etwa 500 verschiedene Koffer, Taschen oder Täschli hat Forrer in ihrem Online-Shop im Angebot. Eine wechselnde Auswahl davon präsentiert sie im Ladenlokal an der Frauenfelderstrasse 22.

Sie entdeckt eine Nische

«Taschen bekannter Marken kann man auf unzähligen Online-Shops kaufen, deshalb habe ich ein anderes Sortiment. Ich habe Nischenprodukte junger und etablierter Designer, die ich auf Fashionevents und Messen entdecke», sagt die 34-Jährige.

«Ich will wissen, wer hinter den Marken steckt und wie die Taschen produziert werden.»

Dass Forrer vor einem Jahr den Laden in Weinfelden eröffnet hat, hat noch weitere Gründe ausser wegen des Einkaufserlebnisses. «Ich habe zuvor vier Jahre lang Zuhause gelebt, gegessen, gearbeitet. Das wurde mir zuviel. Da habe ich gesehen, dass dieser schöne Laden leer steht und mich darum beworben», sagt Forrer.

«Hier kann ich Büro und Laden verbinden und biete eine direkte Kontaktmöglichkeit, auch jenen, die Online etwas reservieren und abholen möchten.» Dieses Angebot nützten bereits viele Kunden aus der ganzen Schweiz. «Sie wollen ihre reservierten Taschen noch anfassen, bevor sie kaufen.»

«Männer an die Taschen!»

Das Geschäft laufe gut, sagt sie. Forrer plant deshalb bereits, einen zweiten Shop in einer grösseren Stadt zu eröffnen. Gerade bei der männlichen Kundschaft sieht sie noch viel Potenzial. «Ich fände es toll, wenn Männer häufiger Taschen hätten, aber da sind wir noch nicht so weit, wie in Italien», sagt sie.

Sina Forrer bietet eine grosse Auswahl an Taschen in ihrem Laden. (Bild: Mario Testa)

Im Rahmen des Wyfelder Fritigs vom 1. November lädt Sina Forrer zum Jubiläumsabend in ihr Ladenlokal an der Frauenfelderstrasse 22 ein. Zwischen 17 und 22 Uhr gibt es ein Apéro mit Häppchen - und viele Taschen zum anfassen und kaufen.