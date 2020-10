Die Gemeinde Güttingen sucht einen Betreiber für das Hafenbistro – obwohl es das Lokal noch gar nicht gibt Laut Gemeindepräsident Urs Rutishauser haben sich bereits potenzielle Pächter für das Bistro gemeldet. Im kommenden Frühling sollen die Stimmberechtigten über den nötigen Kredit befinden. Rahel Haag 08.10.2020, 04.30 Uhr

Die Visualisierung zeigt die einstöckige Variante des geplanten Hafenbistros an der Seestrasse in Güttingen. Visualisierung: PD

Das Inserat macht stutzig. Auf der Internetplattform gastro-express.ch sucht die Gemeinde Güttingen nach einem Pächter für das Hafenbistro an der Seestrasse 46. So weit, so gut. Nur: An der genannten Adresse gibt es bisher gar kein Bistro, sondern nur die alte Hafenanlage.

In der Anzeige ist denn auch klar ausgewiesen, dass sich das Hafenbistro noch in der Projektphase befindet. Eine Übernahme wäre gemäss Angaben per 1. Mai 2022 oder nach Vereinbarung möglich. Statt Fotos werden dem Betrachter Visualisierungen präsentiert. Unter Besonderes ist darüber hinaus zu lesen:

«Geplantes neues Hafengebäude mit Restaurationsteil, vorbehältlich Kreditbewilligung.»

Doch weshalb sucht die politische Gemeinde einen Pächter, bevor das Lokal überhaupt gebaut ist?

«Die alte Hafenanlage muss dringend saniert werden», sagt Gemeindepräsident Urs Rutishauser. Sie ist bereits 39 Jahre alt. Insbesondere die WC- und Duschanlagen entsprächen nicht mehr den heutigen Anforderungen. «Sie sind beispielsweise nicht invalidenkonform.»

Klubhaus wird nur selten genutzt, muss aber bleiben

Auch das Klublokal des Wassersportvereins Güttingen, das mit einer Küche ausgestattet ist, befindet sich im Gebäude. «Es wird aktuell – ausser vom Verein – nur sehr selten genutzt», sagt Rutishauser. Dennoch muss es bei einer Sanierung berücksichtigt werden und auch künftig zwingend dort Platz finden.

«Deshalb sind wir nach intensiven Studien zum Schluss gekommen, dass wir nicht um einen Neubau herumkommen.»

Urs Rutishauser

Gemeindepräsident Güttingen Bild: Andrea Stalder

Ein Neubau bietet wiederum ganz neue Möglichkeiten. So entstand auch die Idee eines Hafenbistros. «Mit dem Inserat wollten wir schauen, ob das Bedürfnis überhaupt vorhanden ist», sagt Rutishauser, «beziehungsweise ob es überhaupt Interessenten gibt.» Die Antwort lautet ja. Insgesamt hätten sich zehn potenzielle Pächter gemeldet. Zwar hätten sich einige unterdessen wieder zurückgezogen. Aber:

«Aktuell sind wir noch mit zwei bis drei Bewerbern konkreter im Gespräch.»

Was das Projekt betrifft, sei bisher erst eine Studie erstellt worden. Aktuell seien zwei Varianten denkbar: Die eine sieht ein zweistöckiges, die andere ein einstöckiges Gebäude vor. «Bei zweiterer handelt es sich um eine abgespeckte Variante», sagt Rutishauser. Doch auch diese könnte im Nachhinein jederzeit problemlos aufgestockt werden, fügt Rutishauser hinzu.

Volk soll im Frühling über Kredit befinden können

Zu den Kosten kann sich der Güttingens Gemeindepräsident derzeit noch nicht äussern. «Es gibt erst grobe Schätzungen.» Voraussichtlich im kommenden Frühling sollen die Stimmberechtigten aber über einen Kredit befinden können. Rutishauser sagt:

«Super wäre es, wenn wir der Bevölkerung dann bereits einen potenziellen Pächter vorstellen könnten.»

Immerhin sei aktuell aufgrund der Coronakrise nicht die beste Zeit, um ein Bistro zu betreiben.