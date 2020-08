Vor 20 Jahren feierte das Bischofszeller Freilichtspiel Premiere - Produktionsleiter Thomas Diethelm erinnert sich

Am 12. August 2000 feierte das Freilichtspiel «Vor luuter Vorsicht passiert öppis Küens» in der Marktgasse Premiere. Für die Inszenierung zeichnete der inzwischen verstorbene Regisseur Reinhart Spörri verantwortlich. Ihm zur Seite stand als Assistent Thomas Diethelm, der auch als Produktionsleiter fungierte. Die 13 Aufführungen, die weit über die Region hinaus Beachtung fanden, wurden von rund 7000 Personen gesehen. Zum Gedenken an den kulturellen Meilenstein in der Geschichte der Stadt Bischofszell findet am Samstag, 15. August, um 18 Uhr vor dem Rathaus ein Apéro statt. Um 19.30 Uhr folgt in der Bitzihalle eine Aufführung des Festspielfilms. Die Platzzahl ist beschränkt. Wegen der Coronapandemie ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich. Das ist noch bis kommenden Donnerstag möglich: e.schlaginhaufen@bluewin.ch. (st)