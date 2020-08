Interview «Die eine Saison war der absolute Horror» – der einstige starke Mann und der neue Präsident von Volley Amriswil im Interview Kurt Wick prägte Volley Amriswil die letzten sechs Jahre entscheidend. Nun übernimmt Martin Salvisberg das Ruder als neuer Steuermann. Manuel Nagel 06.08.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurt Wick (links) und der neue Volley-Amriswil-Präsident Martin Salvisberg vor der neu renovierten Tellenfeld Sporthalle in Amriswil. Reto Martin

Kurt Wick und Martin Salvisberg, wie lange kennt Ihr Euch schon?

Kurt Wick: Sicher schon 20 Jahre. Mein Schwiegervater Peter Kummer hat uns miteinander bekanntgemacht. Und wir spielen auch beide Golf und graben gemeinsam den Platz um.

Martin Salvisberg: Wir sind ausserdem auch zusammen im Rotary Club.

Kurt Wick: Martin war Präsident, Peter und ich waren die Programmchefs – also die Knechte von Martin. (lacht)

Martin Salvisberg: Die Familie Wick kenne ich schon länger, über meine frühere Tätigkeit bei der Landi. Wick, Viehhandel und Fleisch – das ist eine ganz dynamische Familie.

Und nun sind Sie quasi der Nachfolger von Kurt Wick bei Volley Amriswil, übernehmen dort viele Aufgaben, die er ausgeführt hat.

Salvisberg: Als ich von Kudi gefragt wurde, ob ich nicht eine Funktion bei Volley Amriswil übernehmen wolle, habe ich mir das reiflich überlegt. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich überhaupt einen Verein so erfolgreich führen kann wie Kudi , der das in Fronarbeit nebst der Führung seines Unternehmens tat.

Kurt Wick tritt als Sponsorenbetreuer von Volley Amriswil zurück. Reto Martin

Wick: Da muss ich doch schnell einschreiten. Ich hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich Martin angefragt hätte und nicht überzeugt von seinen Fähigkeiten gewesen wäre und davon, dass er ein Glücksfall für Volley Amriswil ist. Ich ging deshalb vor zwei Jahren schon auf ihn zu. Er war ein harter Brocken und hat etwas gezögert. Aber ich kenne mich aus mit Bernern. Peter stammt ja ebenfalls von dort. Da muss man halt auch hartnäckig sein.

Sie sprechen Ihren Schwiegervater Peter Kummer an, der am 12. Oktober 2017 unerwartet verstarb. Wie kam es dazu, dass Sie beide bei Volley Amriswil eingestiegen sind?

Wick: Wir waren zu dritt. Peter wurde nach seiner Pensionierung als Gemeindeammann angefragt, ob er Präsident werden wolle. Und auch ich und mein Schwager Urs Poltéra wurden angefragt als Vorstandsmitglied. Da hiess es, Peter komme mit den zwei Schwiegersöhnen im Rucksack. (lacht)

Das war im Sommer 2014. Wie war der Verein damals aufgestellt?

Wick: Er war ein wenig festgefahren. Wir trafen zwar viele tolle Helfer an, die motiviert waren, aber alle sagten, man könne nichts verändern. Wir drei gingen dann an einem Sonntag in die Halle und stellten die Barelemente an einem anderen Ort auf. Unsere Frauen sagten: «Ihr spinnt ja!».Wir drei Greenhörner gingen völlig unvoreingenommen heran. Wir kamen ja auch alle nicht vom Volleyball.

Martin Salvisberg, wie Peter Kummer sind Sie nicht nur Berner und ehemaliger Stadtpräsident, Sie sind ebenfalls kein Volleyballer – und nun doch seit dem 20. Juni Volley Amriswils Präsident. Geht das?

Salvisberg: Ja, Peter war Musikant und ich kann sicher besser Ski fahren als Volleyball spielen. Deshalb bewundere ich, wie sich Kudi ein solch enormes Know-how erarbeiten konnte.

Wick: Man muss in diesem Verein die richtigen Leute richtig wahrnehmen, die richtigen Fragen stellen und zuhören können und es richtig umsetzen.

Unter dem Trio Kummer/Poltéra/Wick wurde ziemlich viel richtig umgesetzt. Sie konnten grosse Erfolge wie Meistertitel und Cupsieg feiern und spielten in der Champions-League-Qualifikation.

Wick: Ja, wir haben in diesen sechs Jahren auch das Budget der ersten Mannschaft verdoppelt, liegen jetzt bei rund 700000 Franken – inklusive Essen, Wohnungen und Autos für die Spieler. Da sind viele Naturalleistungen dabei, für die wir aber auch die Mehrwertsteuer abrechnen. Doch bei meinen grössten Erfolgen ging es immer um Menschen, nicht um Titel. Auch meine grössten Misserfolge hingen immer mit Menschen zusammen.

Kommt Ihnen da Ihre Lebenserfahrung und Unternehmertätigkeit bei ihrem neuen Amt zugute, auch wenn Sie nicht vom Volleyball her kommen, Martin Salvisberg?

Martin Salvisberg wird neuer Präsident von Volley Amriswil. Reto Martin

Salvisberg: Man muss das Gespür haben für Leute und ihnen zuhören, aber auch mal sagen «So machen wir es jetzt». Als 30-Jähriger habe ich bei der Landi in Oberaach den Laden auf die Zukunft ausgerichtet, Firmen gegründet und Mitarbeitern neue Fuktionen zugeordnet. Da bin ich nun schon ruhiger geworden. Aber irgendwann ist fertig diskutiert und man muss handeln.

Wick: Ich ticke da wie Martin. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass meine Zeit als Chef einer Firma immer sehr beschränkt war. Ich konnte nicht siebenmal über dasselbe sprechen. Einmal diskutieren, entscheiden, hoppla, hü, vorwärts.

Wie bekamen Sie das alles überhaupt unter einen Hut?

Wick: Ich habe Superleute in der Firma, wie ich auch mit Susanne und Urs Schär sensationelle Unterstützung bei Volley Amriswil hatte. Ohne sie und Peter Bär hätte ich das nie geschafft. Auch nicht ohne Unterstützung meiner Familie.

Ihre Familie musste mit dem Tod Ihres Schwiegervaters vor nicht ganz drei Jahren einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen.

Wick: Die eine Saison war wirklich fast unmenschlich. Zuerst erkrankte René Zweifel und ich wurde nebst Sponsoringchef auch noch Teammanager. Und als Peter gestorben ist, war ich auch noch Interimspräsident. Das war der absolute Horror.

Wie viel Zeit haben Sie denn in dieser Zeit in den Verein investiert?

Wick: Durchschnittlich etwa 20 Stunden pro Woche, also etwa 6000 Stunden in den letzten sechs Jahren. Die intensivste Zeit war jeweils von März bis Juli. Letztes Jahr machte ich 60 Sponsorenbesuche. Aber Volley Amriswil hat heute etwa 50 bis 70 Helfer, die nebst den Vereinsmitgliedern im Einsatz sind. Ihre Bereitschaft für den Club zu arbeiten ist hervorragend.

Martin Salvisberg, hat Ihnen Kurt Wick denn zuvor gesagt, welcher Aufwand da auf Sie zukommt?

Salvisberg: Ja. Aber der Verein besteht aus vielen Leuten, die ich seit Januar alle kennen lernen wollte, bevor ich zum Präsidenten gewählt werde. Etwa Nadine Baumann, die den Breitensport leitet. Der Verein besteht ja nicht nur aus der Profimannschaft. Es ist sagenhaft, dass so viele Leute etwas zu diesem Verein beitragen. Deshalb habe ich auch den goldigen Volleyball dabei, den ich zum Amtsantritt bekommen habe. Er symbolisiert für mich das goldene Zusammenspiel zwischen den Leuten, die das alles im Ehrenamt machen.

Sie haben auch einen speziellen Ball mitgenommen, Kurt Wick. Was hat es mit diesem auf sich?

Wick: Mit diesem gelb-grünen Ball spielten wir Champions League. Als wir 2014/2015 unverhofft Meister geworden waren, da sagten alle: «Kudi, Champions League bringt uns nichts, das kostet nur.» Und ich sagte: «Nein, das ist die falsche Sichtweise. Das bringt uns irgendwann dorthin, dass wir mal eine Million Sponsoringgelder haben.» Alle sagten, ich sei ein Träumer. Für mich war es aber der erste Schritt zum grossen Erfolg, damit wir auch mehr Sponsoren bekommen. Und genauso wurde es. Wir wollten in Amriswil ein Feuer entfachen, damit neue Leute zu uns kommen, dass wir eine neue Halle bekommen. Viele haben immer zehn Argumente gesucht, weshalb es nicht geht. Ich habe eine Antwort gefunden, weshalb es geht.

Es gibt ja den berühmten Motivationsspruch: «Alle sagten, es geht nicht…»

Wick: «... und dann kam einer, der das nicht wusste und tat es einfach.» Genau dieser Spruch hängt bei mir im Büro und genau so sind wir vor sechs Jahren bei Volley Amriswil auch gestartet. (lacht)

Was würden Sie Martin Salvisberg mit auf den Weg geben, Kurt Wick?

Wick: Ich habe im Klub viele Aufgaben übernommen. Diese Eiche muss nun weg, dann können die neuen Pflanzen wunderbar gedeihen und zu Eichen werden. Ich will deshalb nicht mehr reinreden, aber ich wünsche Martin möglichst schnell den Meistertitel. Mit sportlichem Erfolg wird es einfacher. Mit dem Misserfolg treten plötzlich Probleme an den Tag, die sonst keine wären. Dann muss er gut schauen, dass Sponsoren, Helfer und die Kollegen alle bei guter Laune bleiben. Er soll sich in solchen Situationen die Freude am Volleyball nicht nehmen lassen.

Und in welchen Momenten würden Sie Vorgänger Kurt Wick um Rat fragen, Martin Salvisberg?

Salvisberg: Dann, wenn ich mit etwas konfrontiert werde – das kann im Sponsoring oder bei personellen Entscheiden sein –, wo ich denke, dass ich nicht die ganze Wahrheit von der Seite kenne, woher ich die Information habe. Das habe ich auch früher als Stadtpräsident mit Vorgänger Peter Kummer so gemacht. Und das ist nun auch bei meinem Nachfolger Gabriel Macedo so, wenn er etwas aus einer bestimmten Entstehungsgeschichte wissen will, wie das damals genau war. Wenn das funktioniert, so ist das ein Glücksfall.