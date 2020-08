Die düsteren Wolken über der Thurgauer Wirtschaft lichten sich – Stimmung in der Industrie hat sich aufgehellt Thurgauer Unternehmen blicken optimistischer in die Zukunft als noch vor wenigen Monaten. Als äusserst robust präsentiert sich die Bauwirtschaft. Die Coronapandemie hat auf dem Bau bisher kaum sichtbare Spuren hinterlassen. Sebastian Keller 19.08.2020, 05.00 Uhr

In den Krisenmonaten: Die Bauwirtschaft stützt die Thurgauer Konjunktur. Bild: Reto Martin

Der Thurgauer Wirtschaftsbarometer für den August liegt vor. Er misst den momentan Puls in Bau, Industrie und Detailhandel.

Nach dem Einbruch im Frühling zeichnet sich in vielen Branchen eine Stabilisierung.

Im Detailhandel hat sich die Stimmung merklich verbessert.

Corona wirkte für die Thurgauer Wirtschaft wie ein Eisspray: Auf einen Schlag kühlte sich im Frühling die Konjunktur markant ab. Obwohl die Krise und deren Folgen noch nicht überstanden sind, blinken erste Lichtblicke auf.

«Den kommenden Monaten sehen die Thurgauer Industriebetriebe nicht mehr so pessimistisch entgegen wie zuvor», ist im aktuellsten Thurgauer Wirtschaftsbarometer zu lesen. In diesem fliesst das kumulierte Bauchgefühl der Thurgauer Wirtschaft zusammen. Von einer «leichten Erholung» in der Industrie ist gar die Rede.

Beim Bestellungseingang erwarten die befragten Unternehmen im dritten Quartal sogar eine merkliche Belebung. Doch nicht alle Wolken über der Thurgauer Industrie dürften sich verziehen. So soll etwa der Personalbestand weiter reduziert werden.

Jérôme Müggler, Direktor der Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau. Bild: Reto Martin

Jérôme Müggler ist Direktor der Industrie- und Handelskammer Thurgau. Er sagt: «Bis jetzt ist man vielerorts mit einem blauen Auge davongekommen.» Eine Konkurswelle auf breiter Front sei nicht zu beobachten. Doch die nächsten Monate seien für die Unternehmen mit einer grossen Ungewissheit behaftet.

«Was passiert, wenn die Kurzarbeit ausläuft? Kann das Personal behalten werden?»

Zu dieser staatlichen Unterstützung wartet der Wirtschaftsbarometer mit aktuellen Zahlen auf: Bis Montag wurden wegen des Coronavirus im Thurgau 118 Millionen Franken Kurzarbeitsentschädigung an 3780 Unternehmen ausbezahlt; rund 6000 Gesuche gingen seit März ein.

Die zweite Ungewissheit wird von der Auslandskonjunktur genährt. Für den Exportkanton Thurgau ist die Entwicklung in der EU und vor allem in Deutschland zentral. Müggler sagt:

«Wenn die deutsche Automobilindustrie nicht voll produzieren kann, wirkt sich das auf Thurgauer Zulieferer aus.»

Der deutsche Nachbar ist der wichtigste Handelspartner: 2019 machten die Exporte nach Deutschland 29 Prozent des Thurgauer Ausfuhrvolumens aus. Ausgeführt werden vor allem Maschinen und Metalle.

Bauwirtschaft scheint coronaresistent

Als robust erweist sich das Thurgauer Baugewerbe. Die Coronapandemie hat in dieser Branche «kaum sichtbare Spuren hinterlassen». Kantonsstatistikerin Ulrike Baldenweg formuliert es so:

«Die Bauwirtschaft hat sich wahnsinnig gut gehalten.»

Im zweiten Quartal war der Bau die Stütze der Thurgauer Konjunktur. Sowohl Bautätigkeit wie auch Nachfrage haben angezogen. Schaufel und Maurerkellen pausierten auch während des Lockdowns kaum. Für das dritte Quartal erwarten die befragten Betriebe eine Bautätigkeit im bisherigen Umfang.

Kantonsstatistikerin Ulrike Baldenweg. Bild: Donato Caspari

Doch sie bekunden auch ein Problem: Fast ein Drittel klagt über einen Mangel an Arbeitskräften. «Der Thurgauer Detailhandel erholt sich vom Lockdown», heisst es im Wirtschaftsbarometer zur dritten Branche. «Die Stimmung hat sich verbessert», sagt Ulrike Baldenweg. Doch sie schwankt – wie auch schon in den vergangenen Jahren – zwischen gut und schlecht.

Im Juli meldeten mehr Firmen eine gute als eine schlechte Geschäftslage. Eingetrübt habe sich in den vergangenen Monaten die Ertragslage. Für das dritte Quartal rechnen die Detailhändler mit nahezu stabilen Umsätzen bei gleichbleibender Beschäftigung.

Das Bruttoinlandprodukt bricht ein

Die Ökonomen des Bundes sagen für das laufende Jahr einen Einbruch des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 6,2 Prozent voraus – trotz Aufholeffekten in der zweiten Jahreshälfte. Für das nächste Jahr prognostizieren sie eine moderate Erholung mit einem BIP-Wachstum von 4,9 Prozent.

Eine prozentuale Prognose zur Wirtschaftsentwicklung zwischen Bodensee und Hörnli gibt es nicht. Kantonsstatistikerin Ulrike Baldenweg sagt aber: «Ich gehe davon aus, dass sich die Thurgauer etwa im Gleichschritt mit der Schweizer Konjunktur entwickelt.»