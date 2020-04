Die Diskussion fällt aus: Der Entscheid über die Erweiterung des Altnauer Schulhauses fällt an der Urne Die Primarschule Altnau plant einen Erweiterungsbau wegen steigender Schülerzahlen. Am 17. Mai entscheiden die Stimmbürger über einen Planungskredit von 180'000 Franken. Martina Eggenberger Lenz 29.04.2020, 17.41 Uhr

Auf der südlichen Rückseite des Schulhauses ist der Anbau geplant. (Bild: Martina Eggenberger Lenz)

In Altnau passiert in den nächsten Jahren das, was sich schon lange abgezeichnet hat: Der Schulraum reicht definitiv nicht mehr aus. Ab Sommer 2023 braucht die Primarschule zwei neue Klassenzimmer und zusätzlichen Platz. Bis dann soll die stetig wachsende Schülerzahl von heute 200 auf über 220 Kinder angewachsen sein.