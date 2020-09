Die Bürgergemeinde Weinfelden diskutiert über Kies und Krane Die Bürgergemeinde Weinfelden hat an ihrer Versammlung einen Baurechtsvertrag nachträglich bewilligt. Zu reden gibt eine geplante Kiesgrube auf dem Land der Bürgergemeinde. Sabrina Bächi 03.09.2020, 11.30 Uhr

Versammlung auf Distanz: Die Weinfelder Bürgerinnen und Bürger tagen im Rathaus. Bild: Mario Testa

(Weinfelden, 2. September 2020)

Rund zwei Stunden dauerte die Versammlung der Bürgergemeinde Weinfelden. Geschäfte gab es nicht viele abzuschliessen, dafür erhielten die 63 anwesenden Bürgerinnen und Bürger viele Informationen mit auf den Weg. Pandemiebedingt trafen sie sich erstmals Anfang Herbst statt im Frühling zur Jahresversammlung.

Zu reden gibt am Mittwochabend im Weinfelder Rathaus ein Baurechtsvertrag. Die Bürgerverwaltung will der Firma Marte Kleinkrane ein Stück Land an der Dufourstrasse für die kommenden 99 Jahre im Baurechtsvertrag abtreten. Doch aus den Reihen der Bürger regt sich Widerstand. Ein Votant sagt:

«Ich habe gesehen, dass auf dieser Parzelle bereits seit drei Wochen gebaut wird.»

Das sei doch nicht rechtens, da es noch keine Zustimmung der Bürger für dieses Baurecht gebe.

Vorzeitige Zusage als Ausnahmefall

«Formell gebe ich dir recht», antwortet der Bürgerpräsident. Es sei jedoch so, dass wegen der Verschiebung der Versammlung durch Corona der Zeitplan für die Firma Marte eng geworden sei. «Bei einem Nein muss er zurückbauen, dieses Risiko hat der Bauherr auch in Kauf genommen, das wurde so abgesprochen», sagt Haffter.

Stefan Haffter, Präsident Bürgergemeinde Weinfelden. Bild: Mario Testa

Er hoffe auf Verständnis der Bürgerinnen und Bürger, dass der Verwaltungsrat das Go für den Baustart gegeben habe, sobald die Baubewilligung der Stadt vorlag.

«Wir wollten den Bauherrn auch nicht bestrafen.»

Zufrieden mit dieser Antwort ist der kritische Bürger nicht: «Für mich ist es ein No-Go. Man hätte das auch anders lösen können, etwa mit einer brieflichen Abstimmung.» Die Abstimmung zeigt dann aber eine grosse Zustimmung für den Baurechtsvertrag. Je drei Nein-Stimmen und Enthaltungen stehen 57 Ja-Stimmen gegenüber.

Eine Million Kubikmeter Kies

Im Anschluss informierten Vertreter der Firma Kibag AG über einen möglichen Kiesabbau auf Gebiet Eierlen der Bürgergemeinde. Dieses befindet sich südlich des Werkareals der Kibag bei der KVA in Weinfelden. Es handelt sich um ein Gebiet von rund 26 Hektaren, wo die Kibag rund eine Million Kubikmeter Kies abbauen will. Bis es so weit ist, können jedoch noch rund sechs bis zehn Jahre vergehen, sagt Stefan Haffter.

«Der Verwaltungsrat steht einem Kiesabbau grundsätzlich positiv gegenüber.»

Aus den Reihen der Anwesenden kommen einige Fragen etwa zur Grösse des möglichen Lochs, zur Wiederauffüllung und Rekultivierung. Bis die Bürgergemeinde über den Kiesabbau abstimmen wird, streichen noch ein paar Jahre ins Land.

Der Verwaltungsrat der Bürgergemeinde Weinfelden mit Präsident Stefan Haffter. Bild: Mario Testa

Spätere Eröffnung des Gasthaus zum Trauben

Aktueller sind die Ausführungen von Bruno Mästinger. Er amtet als Baukommissionspräsident beim Umbau des «Trauben» und erklärt an einzelnen Fotos, was auf der Baustelle bisher alles passiert ist. Fest steht: Immer wieder kamen während der Bauphase Überraschungen zum Vorschein. Nicht nur ein alter Öltank oder Fachwerkwände tauchten unerwartet auf, auch statische Probleme mussten immer wieder aufs Neue gelöst werden.

Baukommissionspräsident Bruno Mästinger im Dachgeschoss des Gasthaus zum Trauben. Bild: Andrea Stalder

Dies führt auch dazu, dass sich die Wiedereröffnung des Gasthauses nach hinten verschiebt, allerdings soll sie immer noch im kommenden Jahr stattfinden.

«Bezüglich der Pächtersuche kann ich sie informieren, dass wir bereits mehrere sehr gut geeignete Interessenten haben, die aus der nahen Umgebung kommen und mit den Verhältnissen hier in Weinfelden vertraut sind», sagt Haffter. Namen möchte er aber in Absprache mit den Bewerbern noch keine nennen. Ebenso will der Verwaltungsrat noch etwas zuwarten und allenfalls auch noch weitere Bewerbungen entgegennehmen. «Wir halten sie aber auf dem Laufenden», verspricht der Bürgerpräsident.