Bleibende Faszination Die Amriswiler Goldschmiedin Brigitte Hägler gab am Sonntag als Gasterzählerin im Ortsmuseum Einblick in ihre Handwerkskunst. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 07.09.2020, 16.55 Uhr

Brigitte Hägler referiert in der Erzählstunde im Amriswiler Ortsmuseum. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Auch wenn ihre Produkte nicht zum täglichen Bedarf gehören und viele Amriswiler ihr Atelier vielleicht noch nie betreten haben, so ist sie dennoch nicht aus der Stadt wegzudenken. Seit nunmehr vier Jahrzehnten ist die gebürtige Amriswilerin Brigitte Hägler als Goldschmiedin an der Weinfelderstrasse tätig, gleich neben der evangelischen Kirche – doch an Weihnachten ist Schluss. «Mein Körper überwindet die strenge Arbeit nicht mehr gleich locker wie noch in früheren Jahren und ausserdem erreiche ich ja diesen Oktober das Pensionsalter», sagte Hägler kürzlich, als ihre Kolleginnen des Clubs Business Professional Women (BPW) Oberthurgau in ihrem Atelier zu Besuch waren.