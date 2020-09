Die Biber in der Salmsacher Aach erhalten eine Schonfrist Der Wintervorrat der Nager war ein Hindernis für die Bootsbesitzer. Das Problem hat sich von alleine gelöst. Alessa Sprinz 29.09.2020, 16.30 Uhr

Zwei Biber sitzen auf einem treibenden Stamm.

Fabio Baranzini

Der Asthaufen am Nordufer des Hafeneingangs von Salmsach wird nicht entfernt. Eine Biberpopulation, die im Naturschutzgebiet ihren Bau hat, legte an der Mündung der Aach im Sommer ihren Wintervorrat an. Dieser wurde vor zwei Monaten zum Problem: Boote konnten nicht mehr kreuzen. Die Biber waren damals mit der Aufzucht ihrer Jungen beschäftigt. Darum werde nicht eingegriffen, hiess es Anfang Juli im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde. Das Grünzeug liegt ausserdem im Naturschutzgebiet. Die Biber wurden dort in den letzten Tagen nicht gesichtet.