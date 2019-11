Die Schüler wählen aus verschiedensten Berufsfeldern vier Favoriten. Einige sind zu Gast im Gastro- und Hotelbetrieb Seelust in Egnach.

«Die Berufswahl fällt vielen schwer» –Oberstufenschüler aus Romanshorn erhalten am Berufswahlparcour einen ersten Einblick in die Arbeitswelt

Die Schüler wählen aus verschiedensten Berufsfeldern vier Favoriten. Einige sind zu Gast im Gastro- und Hotelbetrieb Seelust in Egnach.

«Die Berufswahl fällt vielen schwer» –Oberstufenschüler aus Romanshorn erhalten am Berufswahlparcour einen ersten Einblick in die Arbeitswelt

«Die Berufswahl fällt vielen schwer» –Oberstufenschüler aus Romanshorn erhalten am Berufswahlparcour einen ersten Einblick in die Arbeitswelt Die Schüler wählen aus verschiedensten Berufsfeldern vier Favoriten. Einige sind zu Gast im Gastro- und Hotelbetrieb Seelust in Egnach. Miguel Lo Bartolo

Im Landgasthof Seelust lernen Oberstufenschüler verschiedene Berufsfelder aus der Gastronomie kennen. (Bild: Donato Caspari)

Für rund 170 Schüler der 2. Sekundarstufe aus Romanshorn-Salmsach, Egnach und Dozwil-Kesswil-Uttwil war gestern ein besonderer Tag. Sie wurden erstmals mit ihren Wunschberufen konfrontiert. Was für die einen ein wegweisendes Erlebnis ist, kann andere etwas ratlos zurück, weiss Markus Villiger, Schulleiter der Sekundarschule Romanshorn-Salmsach. Es liege deshalb auch in der Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer, die Schüler bei ihrem Einstieg in die Berufswelt zu unterstützen.

Eine erste Entscheidung treffen die Schüler bereits im Vorfeld: Aus verschiedensten Berufen dürfen sie vier persönliche Favoriten wählen. Am Berufswahlparcours erhalten sie dann während jeweils neunzig Minuten einen ersten Einblick in zwei der ausgewählten Berufsfelder. Villiger sagt:

«Diese Entscheidung setzt eine gewisse Ich-Findung voraus.»

Wo liegen meine Stärken und Talente? Wofür könnte ich mich begeistern? «Es sind Fragen, auf die ein Grossteil der Heranwachsenden oft keine Antwort geben kann.» Genau da kommen die Lehrkräfte ins Spiel.

Schüler kennen oft die eigenen Stärken nicht

Reto Segmüller

Gewerbeverband Romanshorn

Hoch im Kurs stehen Berufe im Gesundheitswesen, kaufmännische, gastronomische und mechanisch-technische Ausbildungen, wie Reto Segmüller vom Gewerbeverein Romanshorn sagt.

«Der Beruf des Mechanikers ist nach wie vor ein Bubentraum.»

Markus Villiger

Schulleiter Oberstufe Romanshorn-Salmsach

(Bilder: PD)

Villiger entgegnet, dass in diesem Alter aber kaum jemand mit dem Tagwerk des eigenen Wunschberufes vertraut ist. Es komme zudem nicht selten vor, dass sich Schülerinnen und Schüler für einen Beruf interessieren, bei dem sie den Anforderungen nicht genügen. Hier setzt ein eigentliches Berufswahlcoaching ein. «Dieses übernehmen idealerweise Eltern und Lehrpersonen gemeinsam», sagt Villiger. Es sei im Interesse aller, das Gespräch mit den Schülern zu suchen.

Berufswahlparkour stärkt das lokale Miteinander

Der Schulleiter bedauert, dass weniger bekannte Berufe im Parcours aussen vor bleiben.

«Ist ein Schüler mit einer Berufsbezeichnung nicht vertraut, entscheidet er sich meist für etwas Bekanntes, statt sich gleich vor Ort zu informieren.»

Es sei darum wichtig, dass Schule, Eltern und Lehrbetriebe eine gute Zusammenarbeit pflegen. «Der Berufswahlparcours zeigt dieses lokale Miteinander eindrücklich auf», sagt Villiger.

Im Landgasthof Seelust in Egnach stellen Fachpersonen aus diversen gastronomischen Berufsfeldern ihre Arbeit vor. Der Gasthof hat sich in jüngster Vergangenheit das Renommee eines herausragenden Lehrbetriebs erarbeitet. Thomas Hasen, Geschäftsleiter der «Seelust», sagt:

«Die Lehrlinge stehen aber deshalb nicht automatisch Schlange.»

Hasen schätzt den Erstkontakt, den man im Rahmen des Berufswahlparcours anbietet. Immerhin bewerben sich immer wieder Schüler für eine Schnupperstelle, nachdem sie den Parcours besucht haben. «In dieser kurzen Zeit kann man vieles richtig machen», sagt Hasen.