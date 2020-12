Die Altstadt muss sich neu erfinden – Experte ist zuversichtlich: «Die Ausgangslage ist toll»

Was sagen die Betroffenen?

Die Studie der Espace Suisse zu Entwicklungsmöglichkeiten der Arboner Altstadt soll in zehn Monaten vorliegen. Die Veranstaltung am Dienstagabend war der Auftakt des Prozesses. Geplant sind weiter je eine separate Umfrage und ein Workshop mit Hausbesitzern und Geschäftsinhabern in der Altstadt. Teilnehmer der Versammlung forderten, den Fächer zu öffnen und die Bedürfnisse aller Arboner und diejenigen von Touristen in Bezug auf die Altstadt abzuklären. (mso)