Eine Ära ist Geschichte: 20 Jahre war Roman Salzmann Präsident von Evangelisch-Bischofszell Im Rahmen der Gemeindeversammlung verabschiedete die Evangelische Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil ihren langjährigen Präsidenten. Ein Kredit für Sanierungsarbeiten in der Johanneskirche war nicht unumstritten, wurde letztlich aber mit klarer Mehrheit genehmigt. Barbara Hettich 19.08.2020, 16.45 Uhr

Roman Salzmann freut sich über das originelle Abschiedsgeschenk. Bild: Barbara Hettich (Bischofszell, 18. August 2020)

Roman Salzmann hat die Evangelische Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil nachhaltig geprägt. Zwei Jahrzehnte amtierte er als Präsident. In dieser Zeit hat er mit viel Schwung für einen guten Zusammenhalt gesorgt. An der Gemeindeversammlung am Dienstagabend in der Bischofszeller Johanneskirche wurde er dafür gefeiert und gebührend verabschiedet.