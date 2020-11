«Für mich wirkt es wie eine Schikane»: Die Altlasten-Untersuchung auf seinem Grundstück bohren an Antonio Mentes Nerven Der Kanton hat erneut Bohrungen wegen Giftstoffen auf dem Grundstück des Weinfelder Schuhmachers angeordnet. Für ihn wirkt das Vorgehen wie eine Schikane. Mario Testa 12.11.2020, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Antonio Mente im Hinterhof seiner Liegenschaft. Im Hintergrund analysiert Geologe Thomas Stoll die Bohrkerne. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 9. November 2020)

Am Montag bohrten Spezialisten sechs Sondierungen ins Grundstück von Antonio Mente. Jeden der drei Meter langen Bohrkerne untersuchte Thomas Stoll und nahm Proben. «Wir untersuchen die Sondierung auf Schadstoffe. Im Speziellen geht es hier um Antimon, ein Schwermetall, das umweltrelevant ist», sagt der Geologe. Antimon fällt in Gerbereien und Färbereien an. Und eine solche gab es früher an diesem Standort. Deshalb sei dieses Grundstück im Kataster der belasteten Standorte eingetragen, welches der Kanton führt.

«Wenn das Amt für Umwelt den Standort als untersuchungsbedürftig erachtet, verpflichtet er Spezialisten für eine Untersuchung»

Geologe Thomas Stoll untersucht die Erde aus den Bohrkernen. Bild: Mario Testa

Und das ist im Falle von Mentes Grundstück nun passiert. Antonio Mente kann das nicht verstehen. «Für mich wirkt es wie eine Schikane. Gebohrt wurde ja schon nach dem Brand meiner Liegenschaft», sagt der Schuhmacher.

Verschmutzte Erde wurde bereits entsorgt

Er habe damals auch das Erdmaterial aus der Baugrube drei Meter tief abtragen und entsorgen müssen, sagt Mente. «Weshalb jetzt schon wieder gebohrt wird, verstehe ich nicht. Die wollten sogar im Keller bohren, aber ich lasse nicht zu, dass sie den neuen Boden schon wieder kaputtmachen.» Sehr störend findet der 70-Jährige, dass er die vom Kanton angeordneten Bohrungen vorfinanzieren muss.

«Das kostet etwa 10000 Franken – das sind meine AHV-Gelder»

Beim kantonalen Amt für Umwelt ist Samuel Villiger einer der Zuständigen für belastete Standorte und Altlasten. Er erklärt, weshalb es erneut zu Sondierungen auf Mentes Grundstück kam. «Dieser belastete Standort wurde vor dem Bauvorhaben mit einer Voruntersuchung abgeklärt. Der Standort erwies sich aufgrund von Belastungen mit Antimon im Grundwasser als sanierungsbedürftig», schreibt Villiger auf Anfrage.

Situation hat sich nicht verbessert

Das Grundwasser am Standort werde seit der Voruntersuchung überwacht. Trotz der durchgeführten Aushub- und Entsorgungsarbeiten innerhalb der Baugrube habe sich der Standort immer noch als belastet und sanierungsbedürftig erwiesen. «Das Amt für Umwelt hat deshalb wie bei allen anderen sanierungsbedürftigen Standorten eine Detailuntersuchung angeordnet. Mit dieser soll nun die Herkunft der Antimonbelastungen im Grundwasser detailliert abgeklärt und die Belastungen genauer eingegrenzt werden.»

Mit diesem Bohrer nehmen die Spezialisten drei Meter lange Bohrproben. Bild: PD

Antonio Mente kann immerhin hoffen, einen Teil seiner Vorfinanzierung zurückzubekommen. «Die Kosten können nach Abschluss der Detailuntersuchung im Kostenteilerverfahren verteilt werden», schreibt Villiger. Dies sei schon nach der Voruntersuchung so geschehen, als Mente und der frühere Betreiber der Färberei einen Teil bezahlen mussten, der Kanton und die Stadt rund drei Viertel der Kosten übernahmen.

Komplizierte Gesetze überfordern den Italiener

Trotz der gesetzlich klaren Ausgangslage versteht Antonio Mente das Vorgehen nicht. «Wir haben nach dem Brand 2016 geduldig auf die Baubewilligung gewartet, zwei Jahre. Da wäre genug Zeit gewesen für eine Untersuchung und Sanierungsarbeiten. Aber jetzt steht unser Haus wieder», sagt er.

Die Gesetze in der Schweiz respektiere er seit jeher. Aber er könne halt nicht so gut lesen, sagt der Italiener. Es sei deshalb unglaublich schwierig, die Verfügungen des Kantons zu verstehen. «Deshalb habe ich auch Kunden gefragt – da hat es ja auch Politiker und grosse Leute darunter –, was das alles bedeutet. Aber keiner wollte mir helfen, das hat mich enttäuscht.»

Geschäftlich laufe es ihm okay seit der Wiedereröffnung vor einem Jahr. «Ich schwimme, bin noch nicht untergegangen. Meine Kunden sind toll. Aber solch zusätzlicher Ärger macht mir das Leben schwer.»