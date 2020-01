Die älteste Thurgauerin feiert Geburtstag in Weinfelden Hedwig Fröhlich ist am Dienstag 108 Jahre alt geworden. Die vierfache Mutter und ehemalige Psychiatrieschwester lebt in Weinfelden. Mario Testa 24.01.2020, 11.30 Uhr

Urs Fröhlich besucht seine Mutter Hedwig anlässlich ihres 108. Geburtstages im Alterszentrum Weinfelden. (Bild: PD)

Ob sie wirklich die älteste Thurgauerin ist, lässt sich nicht mit letzter Gewissheit sagen. Das Statistische Amt des Kantons bestätigt diese Annahme mit Verweis auf den Datenschutz nicht. Auf alle Fälle ist Hedwig Fröhlich am Dienstag in Weinfelden 108 Jahre alt geworden. «Meine Mutter ist am 21. Januar 1912 geboren», sagt Urs Fröhlich, Wasserbauer aus Frauenfeld im Ruhestand.