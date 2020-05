Die 111 wird zur Schicksalszahl für Kreuzlingen - Das Thurgauer Verwaltungsgericht verweigert der Stadt die Ausnahmebewilligung für den Bau des neuen Stadthauses Das kantonale Departement fand noch im Herbst, die geplante Gebäudelänge von 111 Metern sei bewilligungsfähig. Das Gericht sieht das nun ganz anders. Für das Projekt kommt dies einem Supergau gleich. Urs Brüschweiler 28.05.2020, 04.10 Uhr

Hier auf der Festwiese am Kreuzlinger Bärenplatz möchte die Stadt ein neues Verwaltungsgebäude bauen. (Bild: Reto Martin - 8. August 2019)

Die Stadt Kreuzlingen möchte ein neues Verwaltungsgebäude bauen auf der Festwiese beim Bärenplatz. Das Volk sagte 2016 mit nur 5 Stimmen Mehrheit Ja zu den 47,5 Millionen Franken.

Weil das Gebäude mit 111 Meter deutlich länger geplant ist, als es das Baureglement erlaubt, ersuchte man um eine Ausnahmebewilligung.

Das Departement für Bau und Umwelt erteilte diese noch im vergangenen Herbst.

Zwei Unternehmen aus der Nachbarschaft legten Beschwerde ein, das Thurgauer Verwaltungsgericht gab ihnen jetzt Recht. Der Stadt bleibt noch der Weiterzug ans Bundesgericht.

Auch ein Initiativkomitee möchte den Neubau auf der Festwiese verhindern. Im Herbst soll die Volksabstimmung stattfinden.

Die fünf Richter am Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau bringen in ihrem Entscheid vom 13. Mai zu Papier, was für die Stadt Kreuzlingen einem Supergau gleichkommt. Sie erhält nämlich keine Ausnahmebewilligung für den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes auf der Festwiese beim Bärenplatz.

Eine solche ist allerdings zurzeit zwingend nötig, wenn man das Projekt «Schlussstein», dass im November 2016 noch denkbar knapp von den Stimmbürgern bewilligt worden war und 47,5 Millionen Franken kosten soll, realisieren will.

Das Projekt ist nicht bewilligungsfähig

Das neue Stadthaus soll 111 Meter lang werden. Erlaubt ist im aktuell gültigen kommunalen Baureglement aber nur eine Gebäudelänge von 50 Metern für öffentliche Bauten. Noch im Herbst fand das kantonale Departement für Bau und Umwelt (DBU) das sei kein Problem. Es kam zum Schluss, dass das vorliegende Projekt eine «bessere Lösung» im Sinne der Raumplanung ermögliche. Das geplante Stadthaus sei insofern ein «exemplarischer Anwendungsfall» des Artikels 92 im kantonalen Baugesetz.

Doch diesen interpretiert das Verwaltungsgericht nun anders. Aus dem Architekturwettbewerb seien schliesslich auch Projekte hervorgegangen, welche sich an die Vorschriften hielten. Folglich handle es sich nicht um einen «Härtefall». Die Tatsache, dass es in Kreuzlingen heute schon Gebäude in der öffentlichen Zone gebe, die länger als 50 Meter sind, tue nichts zur Sache. Eine «large Praxis» sei kein Grund für eine Ausnahmebewilligung.

Den Entscheid des Verwaltungsgerichts hatten zwei Unternehmen in der Nachbarschaft des geplanten Baus angestrebt, indem sie gegen den Entscheid des DBU Beschwerde führten und nun Recht erhielten. Ihre Anwaltskanzlei verbreitete am Dienstagabend eine entsprechende Mitteilung.

Der Stadt bleibt der Weiterzug nach Lausanne

Auch der Kreuzlinger Stadtrat hält den Entscheid erst seit Dienstag in den Händen. Stadtpräsident Thomas Niederberger sprach von einer grossen Enttäuschung.

Thomas Niederberger

Stadtpräsident Kreuzlingen (Bild: PD)

«Wir bedauern diese Entwicklung, insbesondere, da wir natürlich sehr viel Arbeit und Geld in das Projekt investiert haben.»

Man sei davon ausgegangen, dass das Projekt, wie vom DBU bereits bestätigt wurde, bewilligungsfähig ist. Der Stadtrat habe allerdings noch keine Zeit gefunden, den Entscheid eingehend zu analysieren. Niederberger wollte noch keine Aussage dazu machen, doch ist es wahrscheinlich, dass man ans Bundesgericht zieht.

Die Volksinitiative ist vorerst nicht tangiert

Ein Erfolg ist der Entscheid sicher für die «Freunde der Festwiese» und ihr Volksbegehren. Das Initiativkomitee überschneidet sich personell zwar nicht mit den Beschwerdeführern, inhaltlich decken sich die Argumente gegen das neue Stadthaus jedoch in grossen Teilen. Die Abstimmung über die «Freihaltung der Festwiese», die im Herbst stattfinden soll, ist vorerst nicht von der neuen Entwicklung tangiert.

Das neue Baureglement als möglicher Ausweg

Für Stadtpräsident Thomas Niederberger steht trotz der dunkler gewordenen Wolken über dem Projekt noch immer der Wählerwille vom November 2016 im Vordergrund.

«Diesen klaren Auftrag der Stimmbürger haben wir nach wie vor zu erfüllen.»

Neben dem Gang ans Bundesgericht steht der Stadt noch ein weiterer Ausweg aus dem Dilemma offen. Im Zuge der Kreuzlinger Ortsplanungsrevision soll die maximale Gebäudelänge für öffentliche Bauten auf 180 Meter erhöht werden. Eine Ausnahmebewilligung wäre dann gar nicht mehr nötig.