Des Richters Geduld auf die Probe gestellt: Ein Beschuldigter verhält sich vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen trotzig Ein 35-Jähriger steht wegen 25 Delikten vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen. Kurz vor Schluss will er einfach gehen. Rahel Haag 16.01.2020, 05.00 Uhr

Das Bezirksgericht Kreuzlingen. (Bild: Donato Caspari)

Mitten in der Urteilsverkündung steht der Beschuldigte auf und geht Richtung Tür. «Ich will hier raus», sagt er. Zwei Polizisten stellen sich ihm in den Weg. Der 35-Jährige zittert. «Setzen Sie sich wieder hin», sagt Vizegerichtspräsident Thomas Pleuler. Der Beschuldigte hat ihm den Rücken zugewandt und sagt nur: