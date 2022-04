Seifenkistenderby Ermatingen Fruthwilen

Derby Nach zwei Jahren Pause brausen die besten Seifenkisten-Piloten der Schweiz wieder hinunter nach Ermatingen Die Veranstalter laden am 24. April zum 37. autobau Seifenkisten Derby. Der Start zur 1,2 Kilometer langen Strecke ist Fruthwilen. 20.04.2022, 16.28 Uhr

Ein Seifenkistenpilot. Bild: PD

Am kommenden Sonntag wird nach zwei Jahren Unterbruch, bereits zum 37. Mal in Ermatingen das traditionelle Seifenkistenrennen veranstaltet. Auch in diesem Jahr wird die Dörfer verbindende Fruthwilerstrasse zur autofreien und kinderfreundlichen Festmeile, denn es werden wiederum die schnellsten Seifenkistenpiloten aus der ganzen Schweiz ihr Können unter Beweis stellen.