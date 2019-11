Der Werkhof bewegt die Gemüter in Bürglen

Gemeindepräsident Erich Baumann im Eingangsbereich des Gemeindehaus von Bürglen. (Bild: Mario Testa)

Der Bürgler Gemeindepräsident hat noch keine Zeit zum Aufräumen

Am 31. Mai gibt Erich Baumann das Gemeindepräsidium von Bürglen ab. In den vergangenen acht Jahren erlebte er gesundheitliche und politische Hochs und Tiefs. Am Montag steht nun seine letzte Gemeindeversammlung an.