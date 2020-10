«Der Wechsel in die Berufsbildung ist eine Herausforderung» - Mit praktischem Arbeiten macht eine Berger Privatschule Jugendliche fit für die Lehre Die Privatschule Lernwerk Euregio in Berg bietet für Schüler ab 14 Jahren ein Programm, dass praktisches Arbeiten mit schulischem Unterricht verbindet. Es soll die Motivation fördern und den Übertritt von der Schule in die Berufswelt unterstützen. Deborah Hugentobler 13.10.2020, 11.43 Uhr

Dank Unterstützung der Lehrer realisieren die Schüler praktische Projekte. Bild: Deborah Hugentobler

Lautes Fräsen ertönt, sobald man die Werkstatt des Lernwerks Euregio in Berg betritt. Die Schüler Zinédine und Simon arbeiten fleissig an ihren neusten Projekten, Handyhalter und Vogelfutterhäuschen – während einige ihrer Kollegen ganz normal im Unterricht sitzen.

«Die Werkstatt haben wir selber eingerichtet», sagt Octavio Castelar. Der Arbeitsagoge ist Leiter des Challenge Job-Angebots, das seit diesem Schuljahr angeboten wird. «Als einzige Schule im Thurgau bieten wir ein solches Angebot an», sagt Verena Hoffmann, pädagogische Leiterin der Schule. Jugendliche ab dem 14. bis zum 20. Altersjahr sollen zielgerichtet unterstützt werden im Übergang von der Schule zur Berufsbildung.

«Der Wechsel stellt in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung dar. Zudem sind Schülerinnen und Schüler in der zweiten Oberstufe oftmals schulmüde und wenig motiviert», sagt Hoffmann. Durch das praktische Arbeiten in der Werkstatt und zielgerichtetes Lernen soll die Motivation wieder gefördert werden.

Verena Hoffmann, pädagogische Leiterin Lernwerk Euregio Bild: Deborah Hugentobler

«Zuerst werden die Interessen der Jugendlichen mit einer Standortbestimmung festgestellt. Dann kann die schulische Bildung auf den möglichen Lehrberuf abgestimmt werden.»

Die praktische Arbeit und Praktika ausserhalb der Schule sollen den jungen Menschen die Chance geben, ihre Interessen zu erproben. Ausserdem sei das Programm zeitlich unbegrenzt und richte sich nach der individuellen Entwicklung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Lernwerk will Jugendliche begleiteten, die sich diesen Übergang in die Arbeitswelt nicht zutrauen oder Lust haben, sich und ihre Fähigkeiten durch praktisches Schaffen kennenzulernen.

«Die Berufswahl beginnt schon früh, einige Jugendliche sind in der Entwicklung noch nicht so weit und benötigen etwas mehr Zeit», sagt Hoffmann. Nicht nur Schülerinnen und Schüler können das Angebot besuchen und ihren Schulabschluss erlangen. Auch Schulabsolventinnen und -absolventen, die Schwierigkeiten mit dem Übertritt von Schule in die Grundausbildung hatten, können so ihre Schulkenntnisse auffrischen.

Zudem kann ein Schulabschluss im Angebot nachgeholt werden. Seitdem einige Schüler das Angebot in Anspruch nehmen, erlebe Hoffmann, wie die Jugendlichen regelrecht aufblühen und motivierter seien.

Schüler Zinédine arbeitet in der Werkstatt besonders gerne mit Holz. Leiterin Verena Hoffmann freut sich über die Motivation der Jugendlichen. Bild: Deborah Hugentobler

So beispielsweise der 16-jährige Zinédine, er freut sich über das neue Angebot der Privatschule. «Besonders gefällt mir das kreative und praktische Arbeiten mit Holz. Es ist ein toller Ausgleich zur schulischen Bildung und das Team ist sehr nett.» Zurzeit besuchen vier Jugendliche das Angebot. Um das Angebot besser zu präsentieren öffnet das Lernwerk Euregio in Berg am 23. Oktober ihre Türen. Interessierte sind ab 16.30 Uhr willkommen