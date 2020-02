Der Vogel- und Naturschutz Romanshorn und Umgebung nimmt ein neues Projekt in Angriff Der Vorstand will den zahlreichen Wildbienenarten eine Heimat bieten und baut ihnen eine «Wildbienenlandschaft» im Naturschutzgebiet. Markus Bösch 23.02.2020, 16.25 Uhr

Im Budget seien für das Projekt «Wildbienenlandschaft» 10000 Franken vorgesehen. Reto Martin

Das Naturschutzgebiet an der Aach ist das Aushängeschild, ein «Juwel» des Vereins: «Und das ist es dank jener Frauen und Männer, die mit mir zusammen Hand anlegen und die nötigen Unterhaltsarbeiten im Gebiet erledigen», sagt Emil Gsell, der Leiter des Gebiets an der Jahresversammlung. Biber, Reiher und schottische Hochlandrinder gehören zu den Gästen, ebenso wie die 50 Paare der Fluss-Seeschwalben, die ihre 34 Jungen auf den Flossen aufgezogen haben. Neben den Arbeitstagen habe Gsell vielen interessierten Menschen die Natur vor der Haustür zeigen können, so dem Romanshorner Stadtrat, Schulklassen und Firmen. Dem Team des Werkhofs dankte er für die unkomplizierte Unterstützung.