«Der Vogel hat sich hier verlaufen»: Schon ungewöhnlich lange hält sich derzeit ein Austernfischer am Bodensee auf Diese Woche konnte in Romanshorn ein Küstenvogel aus dem Norden beobachtet werden. Der Austernfischer ist selten am Bodensee zu sehen. Auffallend ist auch, dass sich der Zugvogel seit August am Bodenseeufer aufhält. Sabrina Manser 23.11.2020, 05.00 Uhr

Ein Austernfischer sucht in Romanshorn nach Futter. Bild: Yvonne Aldrovandi

«Es ist der einzige Vogel dieser Art in Romanshorn. Ein seltener Anblick», sagt Margie Koster, Vize-Präsidentin des Vogel- und Naturschutzes Romanshorn und Umgebung. Diese Woche stolzierte in Romanshorn ein Austernfischer auf und ab und pickte sich durch die Wiesen. Der Zugvogel fällt mit seinem roten, langen Schnabel und den roten Augen auf. Hier habe sie noch nie einen Austernfischer gesehen, sagt Koster. Der letzte Nachweis von einem Vogel dieser Art liege etwa 13 Jahre zurück.

Austernfischer kommen vor allem an der Küste Nordeuropas und Skandinaviens vor. Ein Teil der Vögel überwintere an den Küsten, die anderen zögen in den Süden. Einige würden dabei für einen Zwischenstopp manchmal in die Schweiz kommen, sagt Livio Rey, Biologe und Mediensprecher der Vogelwarte Sempach.

«Es ist ein eher seltener Vogel in der Schweiz, aber es gibt alljährlich mehrere Beobachtungen von Austernfischern.»

Derzeit befinde sich laut Rey ein Vogel am Bodensee, ein anderer werde seit mehreren Wochen am Neuenburgersee beobachtet und über die Beobachtungsplattform der Vogelwarte Sempach gemeldet. Jener am Bodensee sei im August das erste Mal gemeldet worden. «Das ist relativ lange». Es komme aber immer wieder vor, dass Austernfischer längere Zeit an einem Ort blieben. Grund dafür seien wahrscheinlich die guten Bedingungen.

Margie Koster vom Vogel- und Naturschutz Romanshorn vermutet:

«Der Vogel hat sich mehr oder weniger verlaufen.»

«Es scheint ihm hier gut zu gefallen und darum bleibt er hier.» Es sehe so aus, als bliebe er über den Winter. «Sobald der Boden gefriert und der Vogel nichts mehr zu fressen findet, wird er weiterziehen.»

Der Austernfischer hat einen Regenwurm gefangen. Bild: Yvonne Aldrovandi

Auch in Arbon hält sich ein Austernfischer auf

Nicht nur in Romanshorn, auch in Arbon hält sich derzeit ein Austernfischer auf. Erica Willi, Präsidentin des Natur- und Vogelschutz Meise Arbon und Umgebung, sagt:

«Es ist das erste Mal, dass ich in Arbon einen Austernfischer beobachte.»

Ob es derselbe ist wie in Romanshorn, ist unklar. Im September seien es noch zwei Austernfischer gewesen, einer sei nun weitergezogen. Willi wundert es, dass er so lange hier ist. Der Austernfischer picke sich durch die Wiese zwischen Aussichtsplatz und Ruderhaus, auch auf der Wiese im Schwimmbad sei er zu beobachten. Die Austernfischer ernähren sich – wie der Name sagt – von Austern beziehungsweise von Muscheln. Diese meisseln sie mit ihrem langen Schnabel auf. Sie fressen auch Krebstiere, Insekten und Würmer. Willi sagt:

«Der Vogel ist gar nicht scheu.»

Er schere sich kaum darum, wenn Leute mit Hunden vorbeikämen, er flattere etwas, bleibe aber in der Nähe.

Das letzte Mal habe man vor zwei, drei Jahren einen solchen Zugvogel in der Umgebung von Kreuzlingen beobachtet. «Der Bodensee ist ein wichtiger Rastplatz für vielerlei Vögel, die vom Norden in den Süden ziehen.»