Der Vize stellt sich zur Wahl: Antonio Basile will an die Spitze der Primarschule Ermatingen nachrücken Am 29. November findet die Gesamterneuerungswahl der Schulbehörde statt. Nachdem Rücktritt von Michael Urwyler ist ein neuer Präsident gesucht. Margrith Pfister-Kübler 17.11.2020, 16.42 Uhr

Antonio Basile

Vizepräsident Primarschule Ermatingen (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Michael Urwyler war auf Ende des laufenden Schuljahrs als Präsident der Primarschulbehörde zurückgetreten. Sein hohes Engagement in seiner berufliche Tätigkeit hatte ihn zu diesem Schritt bewogen. Vizepräsident Antonio Basile leitet seither das Präsidium ad interim. Nun stehen am 29. November die Gesamterneuerungswahlen für die Schulbehörde an und Antonio Basile stellt sich offiziell als neuer Präsident zur Wahl.