Interview «Der Vatikan hat Angst vor der weiblichen Urkraft»: Weshalb die Weinfelderin Simone Curau-Aepli mitten unter Bischöfen für ihre Anliegen kämpft Die katholischen Bischöfe der Schweiz laden erstmals Frauen an ihre Konferenz ein. Mittendrin ist die Weinfelderin Simone Curau-Aepli. Im Interview sagt sie, was sie an der katholischen Kirche stört. Sabrina Bächi 04.07.2020, 05.00 Uhr

Simone Curau-Aepli setzt sich für die Gleichstellung aller Menschen in der Katholischen Kirche ein. Andrea Stalder

Die nationale Bischofskonferenz lädt im September zu seiner Sitzung den Schweizerischen Katholischen Frauenbund ein, den Sie präsidieren. Wie wichtig ist dieses Treffen?

Simone Curau-Aepli: Es ist sehr wichtig. Es ist das erste Mal, dass die Bischöfe den Weg der Erneuerung auf Augenhöhe mit verschiedenen katholischen Gruppierungen angehen. Und die Frauenfrage wurde als so wichtig erachtet, dass wir vom Schweizerischen Katholischen Frauenbund die Ersten sind, die an so einem Treffen teilnehmen.

Wie läuft dieses Treffen ab?

Bisher wurden drei Personen vonseiten der Bischöfe und von unserer Seite ausgewählt, die das Treffen vorbereiten. Wir waren uns einig, dass eine externe Person das Treffen leitet. Weiter wollen wir, dass man danach offen über die Ergebnisse und das Treffen selbst informiert. Dies soll auch für die folgenden Treffen gelten. Wir gehen auf jeden Fall sehr selbstbewusst in diesen Prozess, weil wir Frauen vom Schweizerischen Katholischen Frauenbund einen wichtigen Teil der katholischen Kirche repräsentieren.

Was ist inhaltlich Ihr Ziel?

Wir werden die Frauenfrage in der Katholischen Kirche diskutieren.

Was ist denn die Frauenfrage konkret?

Es geht um gleiche Würde und gleiche Rechte für die Frau innerhalb der Katholischen Kirche.

Was heisst das genau?

Wir haben abgemacht, dass wir inhaltlich nicht vorgreifen. Aber grundsätzlich ist es klar: Wir fordern schon sehr lange, dass Frauen aufgrund ihrer Würde die gleichen Rechte haben müssen wie die Männer. Es geht um Kompetenzen, Aufgaben und Partizipation der Frauen innerhalb der Kirche.

Das heisst also, dass Frauen auch Priesterinnen werden sollen?

Ich bin überzeugt, die Zeit arbeitet hier für uns. Es gibt in der westlichen Welt immer weniger Männer, die Priester werden wollen. Handkehrum sind längst viele fähige Frauen in der Seelsorge, in der Katechese oder in der Liturgie tätig und üben damit priesterliche Dienste aus. An der Ämterfrage bleiben seit Jahren notwendige Reformen hängen. Allerdings müssen wir Frauen uns schon fragen, ob wir in diesen Strukturen wirklich Priesterinnen sein wollen.

Warum?

Das ganze System ist patriarchal geprägt. Wenn wir Frauen mitbestimmen, würde sich wohl Grundlegendes ändern an der Art und Weise, wie die Katholische Kirche geführt wird.

Und Sie denken, die Bischofskonferenz ist ein guter Ort, diese Anliegen anzubringen?

Ja, die Bischöfe prägen die Kultur der Kirche in der Schweiz massgeblich und doch sehr unterschiedlich, je nach Bistum. Sie haben von Papst Franziskus dazu explizit einen Handlungsspielraum erhalten. Wichtig ist, dass die Bischöfe uns zuhören. Das ist sicher der erste Schritt. Und: Wir wollen auch gut hinhören, was sie zu sagen haben. Wir wollen wissen, wie sie die Entwicklung der Frauenfrage sehen.

Glauben Sie, der Frauen- und Kirchenstreik am 14. Juni 2019 hat geholfen, dass dieses Treffen zustande kommt?

Ja, ich vermute es stark.

Gibt es ein Schlüsselerlebnis, weshalb Sie das vermuten?

Nun, wir haben einen Monat vor dem Frauenstreik an unserer Delegiertenversammlung den Streik inszeniert, indem einige von uns mit pinken Mitren und Stiefeln und mit Transparenten in die Versammlung platzten. Für Bischof Denis Theurillat, dem zuständigen Bischof für Frauenfragen, war das sehr unangenehm. Aber: Er hat festgestellt, dass die Frauen unter den pinken Mitren und hinter den Transparenten genau die gleichen Frauen sind, mit denen er sonst so gut zusammenarbeitet. Das hat ihn, glaube ich, schon beeindruckt. Er hat gemerkt, dass er uns nicht in die Ecke der linken Emanzen drücken kann, dass es nicht einfach um eine Revolution geht, sondern dass unsere Anliegen für die Kirche fundamental wichtig sind und gehört werden müssen.

Der Katholische Frauenbund hat drei Tage lang gestreikt. Sie selbst haben sich in Weinfelden während des Gottesdienstes vor die Kirche gesetzt. Hat der Streik auch unter den Frauen etwas bewirkt?

Er hat uns nach innen gestärkt. Viele Menschen, die teilweise nicht mehr in der Kirche oder gar nicht katholisch sind, kamen auf mich zu und sagten mir, wie gut sie es fänden, dass wir auf unsere Rechte pochen.

Sie sind Katholikin und Feministin. Ist das nicht ein schweres Los?

Doch. Klar. Stellen Sie sich mal vor, ich wäre auch noch schwarz. Es ist schwierig. Aber wir in der Schweiz befinden uns in einer sehr privilegierten Situation. Wir leben in einer liberalen Gesellschaft und haben ein duales System in der Kirche, das in dieser Art weltweit einmalig ist: Es gibt bei uns die Kirchgemeinden und Landeskirchen und damit entsprechend demokratische Strukturen. Genau darum sehe ich es als meine Pflicht, in der Schweiz und weltweit gegen jegliche Diskriminierung zu kämpfen. Hier gibt es Veränderungspotenzial, das je nach Bistum noch brach liegt. Die Kirchgemeinden könnten mehr für die Gleichstellung tun, weil sie ja auch die finanziellen Mittel und damit einen entscheidenden Hebel in der Hand haben.

Sie wirken ein bisschen wie eine feministische Jeanne d’Arc.

Eigentlich lieber nicht, wenn ich ihr Ende bedenke. Aber mit der Fahne voranzuschreiten? Ja, ich habe in meiner Funktion als Präsidentin des Schweizerischen Katholischen Frauenbunds eine Mission, die ich erfüllen will.

Wann hören Sie auf zu kämpfen?

Wenn ich keine Verbündeten mehr habe. Ich bin so aufgewachsen, dass man sich für eine Sache einsetzt, wenn sie wichtig ist. Und das Kollektiv gibt mir eine enorme Kraft. Im Glauben, aber auch bei politischen Anliegen.

Ist das Bild der Mutter Gottes im katholischen Glauben Schuld daran, dass Feminismus und katholische Kirche nicht harmonieren?

Maria ist für alle Katholikinnen eine wichtige Figur, weil sie demütig und widerständig war. Aber sie wurde mystifiziert. Sie wurde durch die patriarchale Auslegung asexuell – zur ewigen Jungfrau. Und genau das stört mich so an der Katholischen Kirche: Es ist heute noch so, dass allein zölibatäre Männer die Rollen von uns Frauen definieren. Denn der Vatikan hat Angst vor der weiblichen Urkraft. Dabei gibt es zum wichtigen Begriff der Barmherzigkeit das Synonym «Schoss» also Gebärmutter. Hier entsteht neues Leben – und nur im weiblichen Körper. Und ich glaube an einen liebenden Gott, der barmherzig ist. Und ich glaube an die weibliche Kraft. Das hat Konsequenzen.

Zum Beispiel?

Ich bekreuzige mich stets so, dass ich bei der Stirn «im Namen von Gott Vater» sage und darauf die Hand nicht zum Brustbein, sondern zum Unterleib führe und sage «und Mutter» und dann wie gewohnt das Kreuz beende. Und ich beginne das «Vater unser» mit «Vater Himmel – Mutter Erde». Das Christentum hat einfach den Bezug zum Leib und zur Erde verloren. Die Schöpfung wird nicht als Ausdruck des Göttlichen geehrt und gepflegt, sondern wird ausgebeutet. Ich habe unseren vier Kindern vermittelt, dass alle Menschen aufgrund der Taufe die gleiche Würde haben. Bei unserer Krippe gab es beispielsweise neben einem weissen und einem dunkelhäutigen König auch immer eine edle Königin.

Was wünschen Sie sich für die katholische Kirche?

Ich wünsche mir, dass die Kirche von unten erneuert wird, dass wir auch auf der pastoralen Ebene demokratische Strukturen schaffen. Denn die Bischöfe stehen im Dienst der Gemeinde. Ich will eine glaubwürdige Kirche, die keine Menschen diskriminiert, die alle als würdig betrachtet und in der die Frau die Stellung hat, die sie verdient – eine gleichberechtigte.

Wie gross ist Ihre Hoffnung, dass dies geschieht?

Es geht etwas, aber einfach sehr langsam. Doch die Zeit drängt zunehmend, wenn die Kirche in der westlichen Welt nicht in die Bedeutungslosigkeit versinken will.

Glauben Sie, dass es mal einen weiblichen Papst geben wird?

Wenn es Priesterinnen gibt, wird es auch eine Päpstin geben. Die Frage ist wann.