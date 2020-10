«Der Umzug bedeutet eine finanzielle Entlastung»: Deshalb zieht das Amriswiler Eltern-Kind-Zentrum zur Spielgruppe Im November öffnet das Eltern-Kind-Zentrum an der Bahnhofstrasse wieder seine Tore. In Naher Zukunft will der Verein mit dem der Spielgruppe fusionieren. Sheila Eggmann 19.10.2020, 04.10 Uhr

Ekidz-Präsidentin Lena Seeger sieht im Umzug eine Chance. Sheila Eggmann

Die Kisten sind gepackt, die Kinderstühle vor dem Gebäude in Stapeln auf- und aneinander gereiht, die Kaffeemaschine ist ausgesteckt. Das Amriswiler Eltern-Kind-Zentrum (Ekidz) ist bereit für den Umzug. Anfang November öffnet es an der Bahnhofstrasse 46C wieder seine Tore. Das ist dort, wo auch die Spielgruppe zu Hause ist. Ekidz ist als Verein organisiert, bis auf die Leiterin arbeiten alle ehrenamtlich.

Ekidz ist ein Treffpunkt für Familien Das Angebot am neuen Standort bleibt vorerst dasselbe wie an der Weinfelderstrasse. Beim «Chnöpflitreff», der fünfmal pro Woche stattfindet, können sich Eltern begegnen und austauschen, während ihre Kinder spielen und ebenfalls erste Kontakte untereinander knüpfen. Das Zentrum bietet zudem eine Kinderbetreuung an. Zielgruppe sind Eltern mit «Chnöpf» von null bis vier Jahre.

Dass das Zentrum weiterziehen will, stand schon länger im Raum. «Das wurde in den letzten Jahren immer wieder einmal diskutiert», sagt Präsidentin Lena Seeger. Denn die Miete der alten Räumlichkeiten sprengte das Budget des Vereins.

«Wir konnten das nicht mehr verantworten.»

Die Spielgruppe ihrerseits habe einen Raum, der nicht ausgelastet sei. Weil beim Ekidz wegen Corona zusätzliche Einnahmequellen weggebrochen sind – etwa das Kinderschminken bei Events – hat die Präsidentin die Gespräche mit der Spielgruppe vorangetrieben. «Dass wir nun umziehen können, bedeutet für uns eine grosse, finanzielle Entlastung», sagt sie. Im Umzug sieht sie aber noch weitere Chancen.

Seeger erhofft sich ein Umdenken

An der Bahnhofstrasse muss der Verein keine Miete bezahlen, obwohl das zuerst der Plan war. Denn in naher Zukunft will das Ekidz mit dem Verein der Spielgruppe fusionieren. Gespräche dazu laufen bereits, involviert sind auch die Schulen und die Stadt, die den Betrieb mitfinanzieren. Seeger erhofft sich vom engen Austausch auch ein Umdenken. Sie sagt:

«Für mich ist im wichtigen Bereich der frühen Förderung noch zu viel über das Ehrenamt organisiert.»

Den Weg zur Fusion geebnet hat unter anderem der Umstand, dass das Ekidz finanziell besser dasteht als auch schon. «Unser Schuldenberg ist kleiner geworden», sagt Seeger. Ihrer Vision nach soll mit der Fusion ein Ort entstehen, an dem Eltern und deren Kinder bis zum Kindergartenalter Kontakte knüpfen können. Zuerst im Ekidz – und danach, wenn die «Chnöpf» älter sind, in der Spielgruppe. «Für Menschen, die hier in Amriswil Anschluss suchen, wäre das ideal.»