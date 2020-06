Der «Trauben» in Weinfelden hält grosse Überraschungen für die Bauleute parat Die Sanierungsarbeiten am historischen Gasthaus kommen gut voran. Im Moment ist das Gebäude fast leer. Trotz unzähliger Überraschungen hoffen die Bauverantwortlichen auf einen pünktlichen Abschluss. Mario Testa 29.06.2020, 16.55 Uhr

Blick vom Keller bis unters Dach. Anstelle von Küche, Treppenhaus, Toiletten und Hotelzimmern entsteht hier nun der neue Liftschacht. Die verkohlten Balken zeugen von Bränden im Gasthof zum Trauben. (Bild: Andrea Stalder)

Im Gasthaus zum Trauben wird derzeit nicht gekocht und gegessen, sondern gesägt und gehämmert. Dass die Bauarbeiter im Aussenbereich ein tiefes Loch gegraben haben und dort nun beginnen, den neuen Annexbau zu betonieren, können Passanten trotz der Sichtschutzwände erkennen. Was sich jedoch im Inneren des historischen Gebäudes tut, entzieht sich ihrem Blick.

Bruno Mästinger, Präsident Baukommission «Trauben». (Bild: Andrea Stalder)

Komplett ausgehöhlt präsentiert es sich derzeit. «Wir haben diverse Zwischenwände, Böden und Balken entfernt», sagt Baukommissionspräsident Bruno Mästinger.

«Vieles wurde also rausgenommen in den vergangenen Monaten. Nun geht es daran, das neue Innenleben aufzubauen.»

Eine Grossbaustelle: Der «Trauben». (Bild: Andrea Stalder)

Während der vergangenen drei Monate sind die Bauarbeiter immer wieder überrascht worden. So sind an mehreren Stellen des grossen Gebäudes verbrannte Balken zu erkennen. «Ja, es hat hier drin mehrmals gebrannt. Das erkennt man gut an den verkohlten Balken. Dokumentiert ist jedoch keines dieser Feuer, wir wissen also nicht, wann es gebrannt hat», sagt Mästinger.

Liftschacht bildet eine neue tragende Säule

Verkohlte Deckenbalken hat es beispielsweise in der ehemaligen Küche, die nun leer steht und nach oben den Blick frei gibt bis unters Dach. «Hier kommt der neue Liftschacht rein. Er wird aber nicht nur dem Transport der Gäste dienen, der Betonschacht funktioniert künftig auch als wichtige Stütze», sagt Bauleiter René Schildknecht.

René Schildknecht, Bauleiter. (Bild: Andrea Stalder)

Bislang musste die Dachkonstruktion des «Trauben» nicht nur die Ziegel tragen, auch die Böden der beiden darunter liegenden Etagen waren an den Dachbalken aufgehängt. Von dieser Last wird das Dach nun befreit. «Wir bauen neue Trägerbalken und sogenannte Sprengwerke ein, die auf der Aussenwand und dem Liftschacht abstützen», erklärt Schildknecht.

«An diese werden die Böden dann wieder gehängt. So können wir die Dachkonstruktion entlasten.»

Die alten Hotelzimmer sind draussen. Oberhalb des grossen Saals entstehen nun auf zwei Stockwerken das neue «Trauben»-Hotel, diese Etagen hängen künftig nicht mehr an der Decke, sondern werden auf den Seitenwänden abgestützt. (Bild: Andrea Stalder)

Für eine grössere Erdbebensicherheit sorgt der neue Anbau, der sogenannte Annex-Bau auf der Ostseite. Dicke Betonsäulen stützen von dort aus künftig die altehrwürdigen Gemäuer im Bereich des grossen Saals, sollte die Erde in Weinfelden beben.

Erschütterungen schaden dem Gebäude

Goldplättchen streuen die Baumeister vor Beginn der Betonierarbeiten - ein alter Brauch. (Bild: Andrea Stalder)

«Wir haben auch für die Bauarbeiten drei Erschütterungsmessgeräte installiert, um die alten Gemäuer zu schützen. Es gab Zeiten, da hat mein Handy deswegen häufig geläutet – und wir mussten die Bauarbeiter anhalten, etwas vorsichtiger zu arbeiten», sagt Bruno Mästinger. Morsche Balken hingegen habe es nur wenige.

«Wir belassen möglichst viel der alten Substanz im Gebäude. Die Zimmermänner sind ja nah dran und erkennen morsche Balken.»

Laut René Schildknecht sind die Umbauarbeiten zeitlich immer noch auf Kurs. «Es gab immer wieder Überraschungen, welche die Arbeiten verzögerten. Wir mussten beispielsweise die Statik des Holzbaus neu berechnen», sagt der Bauleiter. «Aber dafür konnten andere Arbeiten vorgezogen werden. Im Mai 2021 sollten wir fertig sein.»