Porträt Der Tom Lüthi des armen Mannes: Wie aus dem Affeltranger Hobbyfussballer Roman Stamm ein Töffrennfahrer mit Format wurde Der Affeltranger Roman Stamm ist ein Paradebeispiel für viele Sportler, die abseits des Scheinwerferlichts Karriere machen. Stamm steckte über zwei Jahrzehnte viel Leidenschaft und Geld in den Motorradsport, ohne über die Kantonsgrenze hinaus grosse Bekanntheit zu erlangen. Nun tritt der 43-Jährige ab. Peter Birrer 20.11.2020, 04.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dankbar und zufrieden: Roman Stamm kann seine Rennkarriere gut hinter sich lassen. Donato Caspari

Diese Erinnerungen! Diese Begegnungen! Diese Reisen! Diese Emotionen! Roman Stamm lehnt sich entspannt zurück und blinzelt in die Sonne. Aus seinem Gesicht ist Genugtuung abzulesen, als er sagt:

«Es war eine wunderbare Zeit. Ich habe fast 23 Jahre das tun dürfen, wovon viele andere träumen.»

Motorrad ist er gefahren, meistens abseits der grossen Scheinwerfer und ohne viel Präsenz in den Medien. Aber er hat so viel Zeit und Geld investiert, dass es eine Verfehlung wäre, ihm das Etikett des Hobbysportlers anzuheften. Der 43-jährige Thurgauer ordnete seiner Leidenschaft lange alles unter und war während der Saison Halbprofi. Oder noch ein bisschen mehr.

Ende August hat er seine Karriere beendet. Ein letztes Mal hat er das 24-Stunden-Rennen von Le Mans bestritten, und jetzt, da alles vorbei ist, kann er sich nicht einfach ausruhen und von Reserven zehren, die er als Motorsportler angelegt hat. Denn: Es gibt keine. Aber Stamm versichert: «Es hat sich trotz allem gelohnt.»

Roman Stamms wichtigste Erfolge - 4 Mal Schweizer Meister Supersport (2000, 2001, 2003, 2004)

- Rennsieg in Hockenheim, IDM Supersport (2004)

- Gesamtzweiter Langstrecken-WM mit Team Bolliger (2005, 2010)

- «Rookie of the Year» IDM Superbike 1000 (2006)

- 2 WM-Punkte in Misano, Supersport-WM (2011)

- Vizemeister IDM Supersport 600 (2013, 2014)

- Vizemeister IDM Superstock 1000 (2015)

Familienferien mit dem Motorrad

Seine Geschichte hat ihren Ursprung in Affeltrangen. Dort wächst Stamm auf, und in jungen Jahren weiss er, was aus ihm werden soll: Motorradmechaniker – und Rennfahrer. Ein paar Schnuppertage in einem Betrieb bestärken ihn in seinen Plänen. Die Faszination mit den Zweirädern hat auch damit zu tun, dass sein Vater Ueli lange ein eigenes Töff- und Velogeschäft betreibt. Roman Stamm sagt schmunzelnd:

«Ich bin quasi unter der Werkbank gross geworden»

Er hantiert früh schon mit Schraubenziehern an Gefährten herum. Auch seine Mutter Marianne fährt Motorrad. Oft verreist die Familie zu viert mit zwei Maschinen in die Ferien.

Roman absolviert die Lehre, und er, der GC-Fan, kickt nebenbei mit Kollegen beim FC Tobel-Affeltrangen. Die ersten Töffrennen lassen vorerst auf sich warten. Das ändert sich mit einem Schlüsselerlebnis. Zum 20. Geburtstag schenken ihm seine Eltern einen dreitägigen Aufenthalt in Südfrankreich. Nicht in einem Badeort am Meer, sondern auf einer Rennstrecke in Lédenon. Er muss keine Tempolimits einhalten, darf pröbeln, in die Kurven liegen, und er macht das auffallend elegant. Jedenfalls erhält er von Beobachtern positive Rückmeldungen: «Du hast Talent.»

Der Grünschnabel braucht Tipps

In Stamm, der den Australier Mick Doohan und den Italiener Valentino Rossi als Vorbilder bezeichnet, wächst die Lust, sich mit Konkurrenten wettkampfmässig zu messen. Voller Enthusiasmus löst er eine Lizenz und meldet sich für das erste Rennen an. Dafür kehrt er nach Lédenon zurück, begleitet von einem Kollegen aus der Berufsschule, der für ihn Mechanikerarbeiten erledigt. Er ist furcht-, aber ein Stück weit auch ahnungslos: Wie funktioniert das bei einem solchen Anlass? Bei Mitstreitern holt er sich Tipps, wie er sich am Start am besten verhalten soll. «Ich war ein richtiger Grünschnabel.»

An Anfang seiner Karriere: Roman Stamm nimmt 2001 am zweiten Motorrad-Bergrennen Zetzwil-Leutwil teil.





Rolf Jenni/ARC

Im Training läuft es rund, aber als es ernst gilt, wird er abgehängt. «Es war zum Vergessen», sagt er und winkt ab. Aber das raubt ihm nicht den Mumm, im Gegenteil. Natürlich macht er weiter. Oder vielleicht besser: Er fängt erst richtig an. In der Sparte Superbike ist er unterwegs, also nicht auf einem Prototypen wie etwa Tom Lüthi, sondern auf einer umgebauten 600er- oder 1000er-Strassen-Maschine. Seine Familie ist ihm stets eine wichtige Stütze. Der Vater und der Bruder sind oft dabei, die Mutter ist es meistens. Sie stoppt an der Strecke die Zeiten, sie kocht für Roman im Bus, in dem auf Luftmatratzen auch genächtigt wird.

Roman Stamm ist ein unkomplizierter Zeitgenosse, der das Glück hat, dass sein Arbeitgeber ihm Freiheiten gewährt. Während vieler Jahre ist er als Mechaniker im Feuerwehrautobau Brändle in Wängi angestellt und kann sein Pensum relativ flexibel gestalten. Regelmässig reist er früh im Jahr für Tests nach Spanien, absolviert von Frühjahr bis Herbst Rennen und opfert oft auch seine Ferien.

Ohne Sponsoren geht auch in diesem Sport nichts

Sein Sport ist kostspielig. Aber Stamm sagt sich: «Es findet sich immer eine Lösung.» Tatsächlich stabilisiert sich die finanzielle Situation zusehends, in den letzten zehn Jahren der Laufbahn kennt er diesbezüglich keine Sorgen mehr. Mit seinem Vater bemüht er sich intensiv um Sponsoren, weil eines nie eine Option ist: Resignation. Die Liebe zum Sport ist stärker als die Furcht, das Ganze finanziell nicht stemmen zu können. Dabei handelt es sich zuweilen um stattliche Saisonbudgets im sechsstelligen Bereich, einmal beläuft es sich auf 250'000 Franken.

Stamm bringt die Energie auf, um alle Hürden zu meistern. Er ist, erst recht zu Beginn seiner Karriere, unbeschwert:

«Man überlegt nicht zu viel, sondern macht einfach, weil man es lässig findet.»

Und darum erschrickt er als junger, aufstrebender Pilot nicht gleich, wenn eine Rechnung ins Haus flattert, der Kontostand aber wenig zuversichtlich stimmt. Er kommt weit herum, fährt in Neuseeland und Japan, in den USA und China, in Katar und überall in Europa. Wenn er einige Monate nicht auf dem Töff sitzt, kribbelt es, bis er wieder auf eine Rennstrecke rollt. Er weiss heute, was er bald vermissen wird: «Das Adrenalin. Und den Speed.»

Ein spezieller Moment: Roman Stamm triumphiert 2004 auf dem Hockenheimring. zvg

In einem Rennen von einem Motorrad überrollt

Ja, die Geschwindigkeit. Er liebt es, die Grenzen auszuloten. Im französischen Le Castellet erreicht er seinen Topwert: 342 km/h. 342! «Das ist schon ein wahnsinniges Gefühl», sagt er, der dafür während der Karriere darauf verzichtet, privat mit dem Töff Ausfahrten zu machen. Er bewegt sich lieber mit dem Auto fort.

Manche Langstrecken-WM bestreitet er als Mitglied des Teams Bolliger, bei dem er 15 Saisons verbringt. In seinen über zwei Jahrzehnten im Geschäft bringt er es zu vier Schweizer-Meister-Titeln und einigen Podestplätzen bei internationalen Rennen, er sammelt alles in allem mehr als 850 WM-Punkte. Seine eindrücklichste Erinnerung ist die an eine Siegerehrung in Le Mans. Er steht als Dritter auf dem Podest neben einem französischen Sieger und schaut hinunter in die Menge. Zehntausende Franzosen feiern ihren Landsmann.

Stamm steckt Rückschläge weg wie Stürze oder Verletzungen. Einmal erleidet er einen Rippenbruch, als er von einem Motorrad überrollt wird, das nicht mehr ausweichen kann.

Er wird ins Spital transportiert, aber seine grösste Sorge ist: «Ist am Töff grosser Schaden entstanden?»

Respekt hat er stets gehabt, Angst indes nie. Oder fast nie. Als er durch die Häuserschluchten von Macau raste, «da war mir schon etwas mulmig zumute».

2010 fuhr Roman Stamm die Langstrecken-WM bereits als Routinier. zvg

Er mag es nun gemütlicher

Nun ist Schluss. «Ich habe ein Alter erreicht, in dem ich es gemütlicher mag», sagt Stamm. Er, der mit seiner Frau Jolanda und den zwei Kindern Viola (4) sowie Loris (2) in Dussnang lebt, schätzt es, dass sein Alltag nun weniger geprägt sein wird von Reisen im Wohnmobil, von Flügen, von Staus. Wenn im Fernsehen Rennen übertragen werden, schaut er zwar zu. Aber dafür auf einen Ausflug mit der Familie verzichten, das würde er nicht.

Stamms Leben hat einen neuen Rhythmus. Er arbeitet in Bülach als Serviceleiter bei Toyota, hat ein Team von 35 Mitarbeitenden. Und er ist zufrieden. «Ich habe eine Lebensschule hinter mir», sagt er, «ich kann am Morgen aufstehen, ohne dass mir irgendetwas wehtut. Ich trauere nichts nach, ich bereue nichts, was will ich mehr?»