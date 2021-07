Wasserball: SC Kreuzlingen gewinnt Halbfinal-Auftakt in Carouge

Wasserball-Playoff Titelverteidiger SC Kreuzlingen wird von Aussenseiter Carouge stark gefordert Kreuzlingens NLA-Wasserballer starten mit einem knappen 11:10-Auswärtssieg in den Playoff-Halbfinal gegen Carouge. Die Best-of-5-Serie geht am Samstag im Freibad Hörnli weiter. This Oderbolz 09.07.2021, 11.44 Uhr

Milan Petrovic (am Ball) war mit sechs Treffern die grosse Figur beim Auftaktsieg des SC Kreuzlingen. Mario Gaccioli (25. Juni 2021)

Als Duje Jelovina sich zum Warmmachen zwischen die Pfosten begab, war die erste Frage des Abends, die Torhüterfrage beim SC Kreuzlingen, beantwortet. Trainer Sirko Roehl setzte zum Playoff-Auftakt gegen den Tabellendritten Carouge auf den jungen Kroaten im Tor, der durch ein Familienunglück schwere Tage hinter sich hatte. Notnagel Kristijan Gjulaj nahm auf der Spielerbank Platz.

Um die Frage nach dem Sieger der Partie zu beantworten, musste man am Donnerstagabend bis ganz zum Ende des Spiels warten. Titelhalter Kreuzlingen traf in der ersten Partie der Best-of-five-Serie auf ein Carouge, das sich nicht abschütteln liess. Obwohl die Thurgauer über weite Strecken der Partie in Führung lagen, gelang den Genfern im Schlussviertel der 10:10-Ausgleich. Der SCK tat sich schwer gegen ein abgeklärtes Carouge, das seine starken Leistungen aus der Qualifikation im Playoff untermauert.

Routinier Petrovic nimmt das Spiel in die Hand

Oft suchten die Kreuzlinger den Torabschluss zu schnell und übersahen dabei den besser postierten Mann oder scheiterten am glänzend aufspielenden Torhüter des Heimteams, an Pietro Gazzini. Am Ende konnten sich die Gäste vom Bodensee bei Routinier Milan Petrovic bedanken, der das Spiel in seine Hände nahm und unter anderem durch grossartige Einzelaktionen an diesem Abend insgesamt sechs Treffer erzielte. Auf der anderen Seite vermisste das Heimteam seinen Topskorer Romain Blary. Der an der Hand verletzte Franzose in Diensten von Carouge liess einen Einsatz bis zuletzt offen. Schliesslich nahm er nur auf der Bank Platz.

Auswärts gegen Carouge wurde klar, dass der Playoff-Halbfinal für den SC Kreuzlingen ein hartes Stück Arbeit werden wird. Immerhin können die Thurgauer nach dem abgetauschten Auftaktspiel nun zweimal hintereinander zu Hause antreten. Ein erstes Mal am Samstag um 20.30 Uhr im Freibad Hörnli.

Carouge – Kreuzlingen 10:11 (2:3, 2:3, 4:4, 2:1)

Fontenette, Genf – SR Staub/Roman.

Carouge: P. Gazzini; T. Gazzini, Catillaz, Karamustafa (2), Ardisson (5), Malaspinas, Pontikeas (1), Maréchal (1), Rota, Pirat (1).

Kreuzlingen: Jelovina; Albers, Petrovic (6), N. Dudler (1), Geiser, M. Herzog, J. Herzog, Y. Herzog, G. Rickenbach, Frei, Pleyer (3), Carballo (1), F. Rickenbach.

Bemerkungen: Carouge ohne Blary (verletzt), Kreuzlingen ohne Y. Dudler (verletzt) Gjulaj und Buob (beide überzählig). – Gelbe Karte an Carouge-Trainer Durand.Playoff-Halbfinals (best of 5): Lugano (1.) – Horgen (5.) 12:7; Stand 1:0. Carouge (3.) – Kreuzlingen (2.) 10:11; Stand: 0:1.