Porträt Der Texas Ranger aus Bissegg ist ein Cowboy durch und durch Däniel Hofstetter lebt seinen Traum. Er betreibt das Speise-Country-Tanzlokal Bonanza in Bissegg und ist ein echter Sheriff. Nun darf er auch in den grössten nachgebauten Westernstädten Europas für Recht und Ordnung sorgen. Mario Testa 17.08.2020, 18.30 Uhr

Däniel Hofstetter hat im «Bonanza» in Bissegg ein richtiges Gefängnis installiert. Verhaftungen gehören zu den Höhepunkten gesellschaftlicher Anlässe in seinem Lokal. Bild: Mario Testa

(Bissegg, 12. August 2020)

Wenn Däniel Hofsetter den schwarzen Mantel und Hut anzieht, den Sheriff-Stern ansteckt und die Winchester aus dem Waffenschrank holt, wird er zu Blueboy. Blueboy ist Ranger, ein Bonanza-Ranger, kurz BoRanger.

Und seit Neustem darf Blueboy mit seinen neun Kollegen als Sheriff nicht nur in seinem eigenen grossen Speise-Country-Tanzlokal in Bissegg für Ruhe und Ordnung sorgen, sondern auch in den grössten Western-Städten Europas. «Wir BoRanger sind Marshal der Pullman City Eging am See und wurden kürzlich auch in der Pullman City Harz als Marshal vereidigt. Nun sind wir auch dort für Recht und Ordnung zuständig», sagt der 57-Jährige.

«Wir sind die ersten Marshals überhaupt in der Pullman City Harz, obwohl es die schon seit 20 Jahren gibt.»

«Die Vereidigung durch den Friedensrichter am Jubiläumstag vor mehreren 1000 Leuten war sehr eindrücklich und eine grosse Ehre.»

Echte Verhaftungen, aber nur für kurze Zeit

Zwar berechtigt der Sheriffstern ausserhalb der nachgebauten Westernstädte nicht zum Gesetzeshüten. Innerhalb der Stadt machen Hofstetter und seine Kollegen aber genau das, was Sheriffs halt so machen: Präsenz markieren, patrouillieren, Streitigkeiten schlichten und zwischendurch auch mal einen Querulanten verhaften und ins Gefängnis stecken.

Däniel Hofstetter (Mitte) mit fünf seiner neun BoRanger-Kollegen anlässlich der Vereidigung zum Marshal der Pullman City Harz. Bild: PD

«Wir dürfen die Leute wirklich einsperren für kurze Zeit. Solange sie nicht länger als zehn Minuten im Gefängnis sitzen, gilt es nicht als Freiheitsberaubung», sagt er und seine hellblauen Augen funkeln.

«Die Verhaftungen sind auch als gesellschaftlicher Event sehr beliebt.»

Chefs bei Firmenessen oder Bräute an Polterabenden oder Hochzeiten dürften sie häufig verhaften. «Das ist immer ein riesen Spektakel für die Anwesenden – und eine grosse Überraschung für die Betroffenen.»

Gefängnis mit Originalteilen aus den USA

Diese Verhaftungen nehmen die BoRanger im «Bonanza» in Bissegg – wo Hofstetter ein Gefängnis mit amerikanischen Originalteilen aus dem Jahr 1880 gebaut hat – genau so vor, wie nun im Harz. «Wir fahren jeweils durch die Nacht, dann sind die 660 Kilometer kein Problem», sagt Hofstetter.

«Zu Spitzenzeiten haben wir dort dann ein Dutzend Verhaftungen pro Wochenende.»

Ihre Einsätze leisten Däniel Hofstetter und seine BoRanger unentgeltlich. «Es ist für uns ein Lebenstraum und eine grosse Ehre, Marshals in Western-Citys zu sein. Wir sind durch und durch Cowboys», sagt der gelernte Koch.

Der Sheriffstern entspricht exakt den Originalen der Texas Rangers. Dazu gab es von der Pullmann City Harz das Diplom, welches Hofstetter als Marshal auszeichnet. Bild: PD

Seine eigene Westernstadt in Bissegg hat er im Jahr 2003 eröffnet, zuvor war er mit ähnlichem Konzept schon sieben Jahre in Berg. Und sein Geschäft läuft. «Western ist im Trend, das sieht man auch an den Line Dancern. Es gibt immer mehr solche Tanzgruppen.»

8888 Tage Bonanza Jubiläumsfeier mit Jonny Hill Das Speise-Country-Tanzlokal Bonanza in Bissegg hat Däniel Hofstetter im Jahr 2003 eröffnet. Am Samstag, 19. September feiert er das Jubiläum «8888 Tage Bonanza». Unter anderem werden Sänger Jonny Hill, ein Elvis-Tribute-Artist und die Bonanza Hausband B&L Countryband auftreten. «Ich feiere nie Jubiläen nach Jahren oder so. Immer nach Tagen. Das hat mit der Feier zum 5555-tägigen Bestehen angefangen», sagt Däniel Hofstetter.