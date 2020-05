«Der Teufel ist in mich gefahren»: Freiheitsstrafe und Landesverweis für zwei Eritreer, die im Rausch auf Diebestour gingen Das Bezirksgericht Arbon verurteilt zwei Männer zu Freiheitsstrafen von sechs beziehungsweise 20 Monaten und spricht einen Landesverweis aus. Beide wollen sich an fast nichts mehr erinnern. Markus Schoch 06.05.2020, 05.20 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Durch dieses schmale Fenster ist einer der beiden Eritreer im Arboner Städtlikiosk eingestiegen, während sein Komplize draussen Schmiere stand. (Bild: Donato Caspari)

Amaniel G.* drückt sich gegen die Wand, als wolle er in ihr verschwinden. Die Kapuze seines roten Hoodies hat er hochgeschlagen. Zwischendurch verbirgt der 22-Jährige sein Gesicht hinter den Händen. «Ich schäme mich», sagt er auf eine Frage der Richterin.

Der Eritreer sitzt am Montag wie sein Kollege und gleichaltriger Landsmann Semere T.* mit Fussfesseln an einem kleinen Tisch im grossen Verhandlungsraum des Bezirksgerichts Arbon. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt die beiden, vor ziemlich genau einem Jahr im Arboner Städtlikiosk eingebrochen und dort rund 500 Franken, Zigaretten und Lose im Gesamtwert von rund 2500 Franken gestohlen zu haben.

Vorstrafe wegen sexueller Nötigung

Semere T. muss sich ausserdem wegen einer Schlägerei vor einer Shisha Bar in Weinfelden verantworten, bei der er im November des letzten Jahres einem anderen Eritreer mit einem Stein das Nasenbein gebrochen haben soll. Am Bezirksgericht Arbon ist Semere T. kein Unbekannter: Vor zwei Jahren verurteilte es ihn wegen sexueller Nötigung zu einer bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe von zwölf Monaten.

Auch Amaniel G. sitzt nicht nur wegen des Diebstahls in Arbon seit Anfang Jahr in Untersuchungshaft. Er lebt illegal in der Schweiz, nachdem die zuständigen Bundesstellen 2017 seinen Asylantrag abgelehnt haben. Zudem hält ihm die Staatsanwaltschaft vor, ein als vermisst gemeldetes iPhone gefunden, gestohlen oder zu einem so tiefen Preis gekauft zu haben, dass er hätte wissen müssen: Das Handy ist nicht sauber.

Vom Einbruch gibt es ein Video

Die Polizei kommt Semere T. auf die Spur, weil er sich beim Einbruch an Scherben verletzt und Blut verliert. Zudem ist er auf dem Video der Überwachungskamera zu sehen. Trotzdem habe er zuerst alles abgestritten, sagt der Staatsanwalt, der den Angeklagten als wenig kooperativ und unglaubhaft beschreibt. Die Verteidigerin zeichnet ein anderes Bild von ihrem Mandanten. «Er hat sofort gestanden, nannte den Namen seines Komplizen und gab der Polizei dessen Telefonnummer.»

Viel zu erzählen hat Semere T. nicht. Er kann sich praktisch an nichts mehr erinnern, weil er sowohl beim Einbruch als auch bei der Schlägerei sturzbetrunken gewesen sein will. Zumindest beim Streit hatte er tatsächlich einiges intus, wie ein Test der Polizei ergab. Er sagt:

«Mit dem Alkohol ist der Teufel in mich gefahren.»

Dabei habe er weder auf Diebestour gehen wollen noch blutigen Streit gesucht.

Die Erinnerung ist völlig weg

Amaniel G. weiss nach eigenen Angaben nicht einmal mehr, ob er vor einem Jahr in Arbon die Scheibe eingeschlagen hat und dann Schmiere gestanden ist. Er will am fraglichen Abend so tief ins Glas geschaut haben, dass alle Erinnerung für immer weg sei, was der Staatsanwalt für eine billige Ausrede hält. Wie die vielen Zigaretten und Lose in seine Taschen gekommen sind, hat sich Amaniel G. nicht gefragt, als er sie am nächsten Morgen dort gefunden habe, sagt er auf eine Frage der Richterin.

Wie er ans iPhone gekommen ist, weiss Amaniel G. dafür ganz genau: Er habe es bei einem fliegenden Händler an der Langstrasse in Zürich für 150 Franken gekauft. Für ihn ein reeller Preis: «Das Display war kaputt, ebenso der Akku.»

Sechs Monate Haft und ein Landesverweis für fünf Jahre

Das Bezirksgericht hält diese Darstellung für glaubhaft und spricht Amaniel G. vom Vorwurf der unrechtmässigen Aneignung fremden Eigentums beziehungsweise der Hehlerei frei. Keine Zweifel bestehen für die Richter hingegen daran, dass er am Einbruch in Arbon beteiligt war. «Es gibt sehr viele Indizien, die darauf hindeuten», sagt die Richterin. Sie verurteilt ihn wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Ausländer zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten, wobei Amaniel G. mittlerweile schon fast so lange in Untersuchungs- und Sicherheitshaft sitzt und möglicherweise bereits in den nächsten Tagen frei kommt.

Weil das Gericht ihm zudem keine gute Prognose stellt und wegen fehlender Integration keinen Härtefall sieht, spricht es einen Landesverweis von fünf Jahren aus. Zahlen muss er überdies Verfahrens- und Untersuchungskosten irgendwo zwischen 4000 und 5000 Franken.

Gericht widerruft altes Urteil

Noch härter trifft es Semere T. Das Gericht widerruft die bedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe wegen der sexuellen Nötigung und verurteilt ihn wegen des Einbruchs und der Körperverletzung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten. Die Schweiz verlassen muss er für siebeneinhalb Jahre. Ob er und sein Kollege tatsächlich in ihr Heimatland kommen können, muss sich zeigen.

Davor jedenfalls sollte Semere T. noch eine Rechnung von 7500 Franken für den ganzen Prozess begleichen, was für ihn ohne Arbeit und Ausbildung ebenso schwierig sein dürfte wie für Amaniel G. in der gleichen Situation.

Wenn Semere T. wählen könnte, würde er lieber sofort zurück nach Eritrea, als hier in Haft zu bleiben. Viel besser sei es aber auch nicht in seiner Heimat. «Eritrea ist wie ein grosses Gefängnis.» Amaniel G. geht nicht freiwillig zurück. «Ich sehe in Eritrea keine Zukunft.»



*Namen geändert