Porträt «Der Talar passt einfach nicht zu uns»: Angela und Stefan Hochstrasser treten in Kreuzlingen ihr Pfarramt an Am Sonntag halten Angela und Stefan Hochstrasser ihren ersten Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche. Zuvor hat das Ehepaar sieben Jahre lang in Guatemala gelebt. Rahel Haag 21.08.2020, 04.10 Uhr

Das Pfarrehepaar Stefan und Angela Hochstrasser mit seinen beiden Kindern Fatima und Guadalupe auf der zweiten Terrasse des Pfarrhauses. Im Hintergrund die evangelische Stadtkirche. Bild: Andrea Stalder

Kurz nach dem Drücken der Klingel ist im Innern des Pfarrhauses an der Kirchstrasse 19 in Kreuzlingen ein juchzendes Kind zu hören, gefolgt vom Poltern kleiner, rennender Füsse auf einer Holztreppe. Die Tür geht auf und gibt den Blick auf das strahlende Gesicht eines Mädchens frei. Im nächsten Moment wandern Guadalupes Mundwinkel aber nach unten, die Enttäuschung steht ihr ins Gesicht geschrieben. Sie hatte ein Gschpändli erwartet. Stattdessen stehen draussen eine Journalistin und eine Fotografin.

Guadalupes Eltern sind Angela und Stefan Hochstrasser. Kommenden Sonntag wird das Pfarrehepaar in einem feierlichen Gottesdienst in sein Amt in der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen eingesetzt.

In Guatemala haben sie Pastoren unterrichtet

Mitte Mai hat die vierköpfige Familie das grosse Pfarrhaus bezogen. Zuvor lebten Angela und Stefan Hochstrasser sieben Jahre lang in Guatemala. «Wir haben es kürzlich ausgerechnet», sagt er, «unser altes Häuschen dort ist ungefähr so gross wie unsere zweite Terrasse hier.» Rund 80 Quadratmeter also, der 39-Jährige lacht kurz auf.

Die beiden arbeiteten in einem theologischen Weiterbildungszentrum in Guatemala-Stadt, unterrichteten Pastoren und andere kirchliche Mitarbeiter im ganzen Land. Es sei ein spannendes Leben gewesen, voller Gegensätze.

«Die einen sind reich, die anderen bettelarm.»

In der Schweiz höre man viel Negatives über Guatemala, sagt Angela Hochstrasser. Die Kriminalität sei tatsächlich hoch, fügt sie hinzu, doch die Menschen seien sehr offen, lieb und zugänglich. Die 39-Jährige hält inne, sucht nach dem passenden Wort, entscheidet sich für «zärtlich» und schüttelt augenblicklich den Kopf. «Auf Deutsch tönt es blöd.» Also sagt sie es auf Spanisch: cariñoso. Sie lächelt.

Kennen gelernt haben sich Angela und Stefan Hochstrasser während ihres Theologiestudiums an der Universität Basel. «Auf neutralem Boden», sagt er und lacht. Sie ist im Raum Kreuzlingen aufgewachsen, er im Berner Seeland. Seit zehn Jahren sind sie verheiratet.

In Guatemala ist aus dem Ehepaar eine Familie geworden. Im April 2017 adoptierten Hochstrassers Tochter Guadalupe, im August 2018 Tochter Fatima. Sie sind unterdessen sechs und fünf Jahre alt. Beide lebten drei Jahre lang im Heim. Stefan Hochstrasser sagt:

«Das ist ein Teil ihrer Geschichte, den wollen wir nicht totschweigen.»

Stattdessen feiern sie nebst Geburtstagen seit zwei Jahren sogenannte Familientage. Jener von Fatima fällt auf den 4. August. Bunte Ballons, die in der Küche hängen, zeugen noch von ihm. Ein grosses Fest gebe es nicht, sagt Angela Hochstrasser, aber ein feines Essen. Zudem würden sie sich gemeinsam Fotos anschauen, sich erinnern.

«Auch an die Zeit, bevor Guadalupe und Fatima bei uns lebten.»

Generationenübergreifend statt traditionell

Das Pfarramt werden sich Hochstrassers teilen, beide arbeiten in einem 50-Prozent-Pensum. Stefan Hochstrasser sagt:

«Dass wir wie am Sonntag gemeinsam einen Gottesdienst halten, wird also die Ausnahme sein.»

Während der eine arbeitet, kümmert sich der andere um die Kinder. Auch bei ihrer Arbeit soll die Familie aber eine wichtige Rolle spielen. «Wir wollen die Gottesdienste familienfreundlich und generationenübergreifend gestalten», sagt er. Sie wollten ein wenig weg vom Traditionellen, ohne alles über den Haufen zu werfen. Angela Hochstrasser sagt:

«Wir haben uns zum Beispiel entschieden, am Sonntag keinen Talar zu tragen - das passt einfach nicht zu uns.»

Hinweis: Der erste Gottesdienst von Angela und Stefan Hochstrasser findet diesen Sonntag, 23. August, ab 9.45 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt. Den Besuchern wird empfohlen, eine Maske zu tragen.