Der Tag danach Nach der Absage ans Kreuzlinger Stadthaus: Initianten und Stadtrat wollen für eine neue Lösung aufs Gaspedal drücken Schon zwei Tage nach der Volksabstimmung berät die Stadtregierung, wie die Raumprobleme der Verwaltung nun gelöst werden sollen. Sie will bald alle Beteiligten ins Boot holen. Die Frage, ob und wann es immerhin eine Tiefgarage unter der Festwiese gibt, ist noch nicht geklärt. Urs Brüschweiler 08.03.2021, 17.25 Uhr

Das Kreuzlinger Stadthaus. Einen Ersatz-Neubau haben die Stimmbürger am Sonntag verworfen. Bild: Reto Martin

Am Tag nach der Stadthaus-Abstimmung ist der Pulverdampf verzogen. Zumindest fast. Nur noch zaghaft wird zurückgeschaut. Von Seiten des unterlegenen Nein-Komitees wird betont, dass es keine Polemik schüren wollte, sondern lediglich Fakten aufzeigen. «Jetzt kann keiner sagen, ‹das habe ich nicht gewusst›», heisst es in einer Mitteilung der Gruppierung, in welcher alle vier Gemeinderatsfraktionen vertreten sind.

Guido Leutenegger vom siegreichen Initiativkomitee spricht hingegen von einem grossen Erfolg. Eine Volksinitiative zum Durchbruch zu bringen, gegen den Willen von Stadtrat und dem Gros der städtischen Parteien, sei keine Selbstverständlichkeit.

Guido Leutenegger, Initiativkomitee. Bild: Reto Martin

Doch bei allen Beteiligten richtet sich der Blick bereits nach vorn. «Es bleibt dem Stadtrat keine Zeit, Wunden zu lecken oder Ressentiments zu hegen. Auch Aussprachen seien nicht nötig», sagt Leutenegger und fordert:

«Noch diese Woche müssen die Weichen neu gestellt werden.»

Und in der Tat: Stadtpräsident Thomas Niederberger will das weitere Vorgehen bereits am Dienstag in der Stadtratssitzung besprechen. In zwei Wochen stehe zudem ein Gespräch mit den Fraktionspräsidenten des Gemeinderates an. Ihm schwebt vor, zügig eine Arbeitsgruppe aufzugleisen, in welcher nebst Stadt- und Gemeinderat auch die beiden Komitees vertreten sein sollen.

Neubau, Sanierung, Erweiterung, Mieten: Alles ist möglich

Thomas Niederberger, Stadtpräsident Kreuzlingen. Bild: PD

Zu sagen, in welche Richtung der Weg gehen wird, dafür sei es aber wirklich noch zu früh, sagt Niederberger.

«Wir wollen den Fächer auftun. Von einem Neubau über die Sanierung und Erweiterung der heutigen Verwaltungsliegenschaften bis zu einer Mietlösung ist alles noch möglich.»

Fest stehe aber, dass die Häuser hohen Sanierungsbedarf hätten und zusätzlicher Raumbedarf vorhanden sei. Das Nein-Komitee liefert hierzu noch keine Antworten: Es stellt lediglich fest, dass bis zur Ausarbeitung des Alternativprojekts die alten Liegenschaften der Stadtverwaltung barrierefrei und behindertengerecht umgebaut werden müssen.

Zumindest etwas klarere Vorstellungen, erläutert Guido Leutenegger: «Viele Abteilungen müssen gar nicht umziehen. Das wird der Stadtrat nun hoffentlich merken.» Gute Lösungen seien möglich, niemand bestreite ja, dass die Verwaltung modernere Räume benötige. Nur die Planung – und da ist sich der ehemalige Stadtrat aus eigener Erfahrung mit dem Dreispitz sicher – kann und muss schneller vonstattengehen.

Das Stadthaus am Boulevard ist eine von vier Liegenschaften, in welchen die Abteilungen der Stadtverwaltung untergebracht sind. Bild: Reto Martin

Die Fragen nach Tiefgarage und Schulverwaltung

Nach dem faktischen Todesstoss für das Stadthauses auf der Festwiese bleiben zwei weitere Fragen zu beantworten. Erstens: Kann dennoch eine Tiefgarage gebaut und der Platz oberirdisch neu gestaltet werden? Und zweitens: Wird die Schulverwaltung nun in die Planung der neuen Stadtverwaltung miteinbezogen?

Leutenegger bejaht beide Fragen mit Nachdruck. «Die Tiefgarage befürworten ja alle politischen Kräfte der Stadt. Ein Projekt soll am besten schon 2022, zusammen mit der neuen Verwaltung, vors Volk kommen», sagt er und rät Stadtpräsident Niederberger bezüglich der zweiten Frage sogleich das Telefon in die Hand zu nehmen und Schulpräsidentin Seraina Perini anzurufen.

«Wir sind sowieso im stetigen Austausch», sagt Niederberger. «Und das ist natürlich auch ein Thema.» Bei der Realisierung einer Tiefgarage unter der Festwiese steht Niederberger aber etwas auf die Euphorie-Bremse. «Zuerst müssen wir die Raum-Probleme der Verwaltung langfristig lösen, die Tiefgarage hat zweite Priorität.»