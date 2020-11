Interview Der Samichlaus kommt nicht: Den Kreuzlinger Kindern wird der weise Mann mit roter Kapuze keinen Besuch abstatten Die Klausengesellschaft Kreuzlingen mit Präsident Thomas Bitschnau sagt ihre Chlausaktionen nach einer Urabstimmung ab. Riccardo Iannella 17.11.2020, 16.40 Uhr

Sie werden dieses Jahr nicht durch die Hauptstrasse ziehen: Die Kreuzlinger Samichläuse. Bild: Reto Martin (9. Dezember 2018)

Viele Chlausaktionen in der Region sind bereits abgesagt. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Thomas Bitschnau: Die aktuellen Coronamassnahmen bereiten uns grosse Sorgen. Jedes Jahr verteilen wir bei Familienbesuchen oder Besuchen bei Senioren Säckli mit Nüssen und Mandarinen. Wir kaufen dafür jährlich fast 1500 Kilogramm Waren ein. Mit der Unsicherheit, die im Moment herrscht, ist es noch viel schwieriger, die richtige Menge an Waren einzukaufen. Das finanzielle Risiko wäre für uns erheblich gewesen. Da unsere Säckli besonders typisch sind, möchten wir nicht ohne sie ausrücken. Auch Chlausbesuche mit Maske können wir uns derzeit nicht vorstellen.

Wird es den Chlauseinzug also auch nicht geben?

Thomas Bitschnau, Präsident Klausengesellschaft Kreuzlingen Bild: PD

Was den Einzug betrifft, waren wir leider ebenso wenig optimistisch gestimmt. Es ist unmöglich, mit den aktuellen Massnahmen und Vorschriften einen Chlauseinzug durchzuführen. Die Abstände können nicht eingehalten werden und es wären auch zu viele Personen anwesend. Dazu kommt noch, dass viele Mitglieder bereits angekündigt hatten, dass sie dieses Jahr nicht an der Chlausaktion teilnehmen könnten, weil sie zu unterschiedlichen Risikogruppen gehören.

Wie haben Sie den Entscheid gefällt?

Wir konnten dieses Jahr keine Generalversammlung durchführen. Um die Chlausaktion abzusagen, bedarf es laut unseren Statuten aber einer Abstimmung. Diese ist nun beendet, mit dem vorhersehbaren Resultat: einer Absage.

In Tägerwilen können die Kinder den Chlaus an bestimmten Daten und Orten besuchen. Wäre diese Lösung nicht auch für Sie denkbar?

Nein. Ich glaube kaum, dass auch bei so einer Lösung die vorgeschriebenen Massnahmen strikt befolgt werden können. Die Kinder werden sicherlich auch von ihren Eltern begleitet. Dann wird es schwer sein, den Mindestabstand einzuhalten.

Sehen die Kreuzlinger Kinder dieses Jahr also keinen Samichlaus?

Der Bischof wird den Kindern einen Brief schreiben. Bild: Reto Martin (3.12.2017)

So leid es uns tut, es wird so sein. Wir hatten zuerst auch die Idee, einfach unsere Requisiten Dritten zu vermieten, damit diese den Chlaus spielen können. Die meisten Mitglieder des Vereins haben sich aber gegen diese Idee ausgesprochen. Es wäre nicht richtig, auf diese Art Einnahmen zu generieren. Wenn jemand einen Chlaus zu Besuch haben will, dann wünscht er sich einen «richtigen» Samichlaus. Wir werden jedoch Ende November einen Brief unseres Bischofs auf unsere Website schalten, den die Eltern den Kindern vorlesen können.

Infos unter: klausengesellschaft-kreuzlingen.ch