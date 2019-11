Der Romanshorner Christbaum steht Freiwillige Helfer und Mitarbeiter des Werkhofes fuhren die Tanne quer durch die Stadt. Miguel Lo Bartolo

Die Tanne schwebte kurze Zeit in der Luft, bevor sie unversehrt im Romanshorner Hafen eintraf. (Bild: Donato Caspari)

«Dank grosszügigen Sponsoren schaffte es der Christbaumverein Romanshorn wieder, mit einer wunderschönen Tanne den Hafen weihnachtlich zu schmücken», sagt Dominik Lauchenauer, Präsident des Christbaumvereins Romanshorn. Gut zwei Stunden dauerte es, die drei Tonnen schwere Weisstanne an der Sonnmattstrasse 7 zu fällen und an den Hafen zu transportieren. Die Firma Welti-Furrer leitete den Spezialtransport. Die Tanne nahm fast die gesamte Strasse in Anspruch.

Mitarbeiter des Werkhofes und private Helfer arbeiteten Hand in Hand, um Romanshorn vorweihnachtlich einzustimmen. Am 28. November werden am Romanshorner Hafen drei Christbäume eingeweiht. Nebst der 15 Meter hohen Weisstanne steht noch eine der Schweizerischen Bodenseeschifffahrt auf der Hafenplattform sowie die der Stadt Romanshorn auf der Bunkerwiese.

Der Christbaum leuchtet bis zum 6. Januar. Danach wird er von Mitarbeitern der Waldkooporation Romanshorn-Uttwil kostenlos entsorgt.