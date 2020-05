Der Oberthurgau auf dem Abstellgleis: Bund möchte zu Randzeiten die Schnellzüge zwischen Zürich und Romanshorn streichen – und es könnte noch schlimmer kommen Der Widerstand gegen Abbaupläne des Bundes ist gross. Sowohl diverse Stadtpräsidenten als auch die Regionalplanungsgruppe und der Kanton haben diese Tage einen Protestbrief nach Bern geschickt. Denn eigentlich war es anders angedacht. Markus Schoch 07.05.2020, 04.30 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Der Schnellzug nach Zürich im Bahnhof Romanshorn. Ab 2035 soll er in der Nebenverkehrszeit nicht mehr fahren. (Bild: Susan Basler)

Der Romanshorner Stadtpräsident Roger Martin kann sich nicht richtig freuen über die in Aussicht gestellte Fahrplanverdichtung. Zwar soll ab 2035 alle halbe Stunde statt wie heute alle Stunde ein Schnellzug zwischen Romanshorn und Zürich fahren. Doch bessere Verbindungen gibt es nur in den Hauptverkehrszeiten, wobei bis jetzt nicht genau definiert ist, was damit gemeint ist.

Der Romanshorner Stadtpräsident Roger Martin. (Bild: Reto Martin)

In der Nebenverkehrszeit sowie am Wochenende – und das hinterlässt bei Martin einen bitteren Nachgeschmack – will das Bundesamt für Verkehr (BAV) gar keine Schnellzüge mehr bis in den Oberthurgau führen, sondern nur noch nach Kreuzlingen und Konstanz. Amriswiler oder Arboner müssen in Weinfelden umsteigen. So jedenfalls ist es im Anfang April vorgestellten Konzept des BAV zum Ausbau des Bahnangebotes in 15 Jahren vorgesehen. Martin sagt:

«Das ist inakzeptabel.»

Gleicher Meinung sind seine Amtskollegen in Arbon und Amriswil sowie das Departement für Inneres und Volkswirtschaft in Frauenfeld und die Regionalplanungsgruppe Oberthurgau.

Bundesamt für Verkehr erhält dicke Post

Alle haben diese Tage einen Protestbrief nach Bern geschickt, in dem sie ihr Unverständnis über die Pläne zum Ausdruck bringen. Martin sagt:

«Der Oberthurgau würde damit fahrlässig aufs Stumpengleis gestellt.»

Unverständlich ist für ihn und die anderen Kritiker vor allem auch, dass es für die Benachteiligung der Region keinen nachvollziehbaren Grund gibt. Die Zahl der Reisenden von beziehungsweise nach Romanshorn sei nur unwesentlich kleiner als diejenige aus dem Raum Kreuzlingen/Konstanz.

Regierungsrat Walter Schönholzer. (Bild: Kirsten Oertle/Foto Prisma Mat)

Der zuständige Regierungsrat Walter Schönholzer hat sich deshalb bereits 2019 in Bern dafür eingesetzt, dass es in den Randstunden weiter eine Direktverbindung zwischen Romanshorn und Zürich sowie eine schnelle Umsteigeverbindung geben soll – so wie heute.

Der Bund ändert seine Meinung

Stefan Thalmann, Leiter Abteilung Öffentlicher Verkehr. (Bild: PD)

Das Powerplay schien Früchte zu tragen: «Noch vor einem Jahr gingen wir davon aus, dass das Konzept entsprechend unseren Wünschen angepasst wird», sagt Stefan Thalmann, der Leiter der Abteilung Öffentlicher Verkehr im DIV. Warum das BAV seine Meinung geändert hat, könne er nicht sagen. «Die Antwort steht aus.»

Martin befürchtet, dass es noch schlimmer für den Oberthurgau kommen könnte und die Region die Schnellzugverbindung ganz verliert. Denn erhalten bleiben sie ihr nur, wenn die Kompositionen in Weinfelden dereinst getrennt beziehungsweise zusammengehängt werden können. Dieses Flügeln ist technisch anspruchsvoll und im Fernverkehr noch unbekannt, da das heutige Rollmaterial nicht dafür ausgelegt ist.

Ihrer entsprechenden Sorge Ausdruck gegeben hatten die beiden damaligen Oberthurgauer Stadtpräsidenten David H. Bon und Martin Salvisberg bereits 2018 in einem Vorstoss im Grossen Rat.