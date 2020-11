Der neue Imam der Nuur Mosche in Bonau sagt: «Staat und Kirche müssen immer getrennt sein»

Junger Ableger des Islam



Die Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) wurde 1889 in Indien gegründet. Heute ist sie laut eigenen Angaben in 204 Ländern der Welt vertreten, hat mehrere Dutzend Millionen Mitglieder und ist die schnellst wachsende muslimische Gemeinschaft der Welt. Die Mitglieder glauben – im Gegensatz zu anderen Muslimen –, dass ihr Reformer und Messias in der Person ihrer Heiligkeit Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad bereits erschienen ist. Sie wollen mit ihrer Lehre den Islam von Aberglauben und Irrtümern reinigen und wieder den friedlichen und toleranten Islam leben, der zu Zeiten des Propheten Mohamed galt. Der fünfte Kalif Masroor Ahmad lebt mittlerweile in London.