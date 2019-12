Der neue Energierichtplan verlangts: Mehr Fernwärme für Weinfelden Der Stadtrat hat ihren Energierichtplan nach fast 15 Jahren überarbeitet. Mit 18 Massnahmen zielt er auf bessere Heizmethoden und einen haushälterischen Umgang mit Strom ab. Mario Testa 05.12.2019, 16.57 Uhr

Der Energierichtplan von Weinfelden ist in die Jahre gekommen. Der aktuelle gilt bereits seit 13 Jahren und deshalb hat ihn der Stadtrat nun überarbeitet. «Der Richtplan ist ein Planungsinstrument, welches wieder für etwa 12 bis 15 Jahre gelten soll und Planungssicherheit für Behörde und Grundeigentümer bringt», sagt der zuständige Stadtrat Thomas Bornhauser.

«Richtpläne werden periodisch überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.»

Der neue Plan orientiert sich an der Energiestrategie des Bundes. Ihm liegen diese generelle Grundsätze zugrunde:

Haushälterischer Umgang mit natürlichen Ressourcen

Effizienzsteigerung zur Reduktion des Energieverbrauchs

Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien

Thomas Bornhauser, Stadtrat Weinfelden. Bild: Mario Testa

Als Imageprogramm in Zeiten einer Grünen Welle sei der Richtplan nicht zu sehen, sagt Thomas Bornhauser. «Ich würde den Energierichtplan nicht als Imageprogramm beschreiben, sondern als grundsätzliche Erneuerung und Weiterentwicklung einer Planung, auf welche der Stadtrat schon bald 15 Jahre abstützt.»

Fossile Brennstoffe haben letzte Priorität

Der Energierichtplan 2019 zeigt anhand von Prioritätsgebieten, welche Energieträger für Heizzwecke bevorzugt werden sollen. Im Zentrum ist es beispielsweise Holz, in den Wohngebieten südlich des Bahnhofs die Umgebungsluft oder im Gebiet zwischen Bahnhof und Schulzentrum Paul Reinhart Fernwärme von der KVA (siehe Grafik). Fossile Energieträger tauchen erst zu unterst auf der Prioritätenliste auf.

Zu den Prioritätsgebieten kommen 18 konkrete Massnahmen auf einzelne Gebiete bezogen. So sollen beispielsweise bestehende Wärmeverbünde wie jener der Holzheizung der Bornhauser Holzbau AG (7a) vergrössert werden, oder falls dieser wegen Wegzugs aufgehoben wird, der Bau einer neuen Heizzentrale auf dem Bahnhofareal (7b) geprüft werden. Geprüft werden soll auch, welche ungenutzten Energien beispielsweise die Firma Model (5a) und die weiteren Industrien (5b) noch bieten.

Grundeigentümer merken vorläufig noch nichts

Direkte Auswirkungen auf die Grundeigentümer hat der Richtplan keine. «Er ist behördenverbindlich. Der Stadtrat hat die Massnahmen und Absichten also zu beachten», sagt Bornhauser.

«Erst wenn eine Massnahme beispielsweise in einem Gestaltungsplan umgesetzt wird, ist sie auch für die jeweiligen Grundeigentümer zu beachten.»

Der Richtplan liegt bis Ende Januar zur Vernehmlassung beim Bauamt auf. «Nach dieser Vernehmlassung und der Vorprüfung folgt allenfalls eine Überarbeitung. Danach wird er öffentlich bekannt gemacht und Einwendungen sind dann möglich.» Er hoffe, dass alle Verfahrensschritte im neuen Jahr abgeschlossen werden können.

Mehr Strom vom Dach oder aus Abfällen

Martin Belz, Chef Bauamt Weinfelden. Bild: Mario Testa

Nebst der Heizenergie befasse sich der Richtplan auch mit der Elektrizität, sagt Martin Belz, Chef des Bauamts Weinfelden. «Da geht es beispielsweise um den Ausbau von Fotovoltaikanlagen oder Biogasanlagen.»

Das ganze Thema Energie habe an Aktualität gewonnen in den vergangenen Jahren. «Weinfelden ist zudem Energiestadt, und mit all diesen Massnahmen und Absichten im Richtplan nehmen wir auch eine Vorbildfunktion wahr», sagt Belz.