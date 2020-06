Der neue Chef der Bildungsstätte Sommeri ist ein Altbekannter – er arbeitet schon seit über 17 Jahren für die BS Manfred Gschwend, der bisherige Geschäftsleiter Arbeiten, übernimmt ab Januar die Gesamtführung der Bildungsstätte Sommeri. Manuel Nagel 08.06.2020, 11.30 Uhr

Trotz Nieselregens in Sommeri strahlt Manfred Gschwend. Er hat sich gegen über 30 Bewerber durchgesetzt und tritt Anfang des kommenden Jahres die Nachfolge von Bruno Würth an. Bild: Manuel Nagel (Sommeri, 5. Juni 2020)

Die Wahl ist eine logische, auch wenn sich der neue Chef der Bildungsstätte Sommeri (BS) gegen zahlreiche Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchsetzen musste. Am Ende fiel die Entscheidung des Vereinsvorstandes jedoch einstimmig zu Gunsten von Manfred Gschwend aus.

«Wir wollten eine grosse Vorlaufzeit haben», sagt Vereinspräsidentin Christa Hess-Grögli. Dass der bisherige Vorsitzende der Geschäftsleitung, Bruno Würth, im November 65 Jahre alt wird und Ende Jahr in Pension geht, das war seit längerer Zeit bekannt. Deshalb setzte der Vorstand eine dreiköpfige Findungskommission unter Leitung von Bernard Gertsch, im Vorstand für das Personal zuständig, sowie mit der Präsidentin und dem Vizepräsidenten Beat Schildknecht ein.

Seit mehr als 17 Jahren bei der Bildungsstätte Sommeri

Im Januar schrieb die Kommission die Stelle aus und erhielt 33 Bewerbungen aus der ganzen Ostschweiz. «Mit sieben Personen führten wir Gespräche, drei kamen in die engere Auswahl und schliesslich wählte der Gesamtvorstand aus zwei hoch qualifizierten Personen», verrät Christa Hess.

Die Präsidentin nennt einen der Gründe, weshalb der langjährige Geschäftsleiter des Bereichs Arbeiten das Rennen machte:

«Er hatte natürlich einen grossen Vorteil, dass er die BS in- und auswendig kennt»

Doch Hess gibt zu bedenken, es könne auch ein Nachteil sein, wenn man über einen Bewerber sehr gut Bescheid wisse.

Denn Manfred Gschwend ist schon seit dem 1. Oktober 2002 für die Bildungsstätte tätig. Der designierte Gesamtleiter erinnert sich.

«Ich begann damals als Produktionsleiter, war zuständig für die Industrie.»

Mit der Gärtnerei und dem Standort Hefenhofen nahm sich Manfred Gschwend in den ersten Jahren an der BS grosser Projekte an.

Im Laufe der Zeit verkleinerte sich die ursprünglich sechsköpfige Geschäftsleitung auf das dreiköpfige Gremium, wie es heute besteht – und zugleich vergrösserte sich Gschwends Aufgabengebiet, «weil alles was mit Arbeiten zu tun hatte, zu mir wanderte», sagt Gschwend. Somit stieg er zuerst auf zum Bereichsleiter und wurde später Mitglied der Geschäftsleitung.

Im Jahr 2014 fiel auch die Ausbildung in Gschwends Hände, denn die Zahl der Lernenden sank von einst 25 auf aktuell sechs Personen. So entschied sich die BS – nicht zuletzt aus Kostengründen – diese ebenfalls in die «Arbeit» zu überführen.

Christa Hess-Grögli ist präsidiert den Vereinsvorstand der Bildungsstätte Sommeri. Bild: Manuel Nagel (Sommeri, 5. Juni 2020)

«Weil er die BS so gut kennt, weiss er, auf was er sich einlässt. Und wir wissen, auf wen wir uns einlassen.»

Das sagt Präsidentin Christa Hess über Gschwend. Aber auch dessen Ausbildung und was er sonst noch so mitbringe, das passe einfach perfekt. «Zudem garantiert Manfred einen nahtlosen Übergang, weil er als Geschäftsleitungsmitglied schon jetzt bestens in die bestehenden Projekte wie die aktuellen Sanierungen involviert ist», zählt Hess weitere Punkte auf, die letztlich den Ausschlag gegeben haben.

Grosses Interesse auch für Gschwends Nachfolge

Stellt sich die Frage, weshalb die Bildungsstätte den Posten überhaupt ausgeschrieben hat. Hess sagt:

«Theoretisch hätte der Vorstand Bruno Würths Nachfolger auch ohne Ausschreibung bestimmen können.»

Doch als eine der grössten Institutionen im Kanton sei das für sie undenkbar gewesen. Und auch für Gschwend selber sei es wichtig, sich in einem Kreis aus vielen Bewerbern bewiesen zu haben.

Nun erklimmt also Manfred Gschwend die nächste Stufe in «seiner BS», denn die Bildungsstätte ist längst nicht mehr nur sein Arbeitgeber – sie ist für ihn zur Herzensangelegenheit geworden. Und obwohl noch nicht offiziell im Amt, so ist Gschwend schon massgeblich in den Prozess um seine eigene Nachfolge eingebunden. Für diese Stelle haben sich gar 40 Interessierte gemeldet, zehn Prozent davon sind weiblich.

«Die Schwierigkeit bei der Auswahl der oder des Neuen ist, nicht voreingenommen zu sein, weil ich das Anforderungsprofil so gut kenne», gibt Geschwend zu. Dennoch habe er erst mal aufschreiben müssen, was denn eigentlich alles zu seinen Aufgaben als Geschäftsleiter Arbeit gehört. Grundsätzlich suche er aber schon jemanden, der den Job ähnlich ausführt wie er selber, und Gschwend sagt mit einem herzhaften Lachen:

«Sonst müsste ich mich ja noch ein wenig in Frage stellen.»

Als «Challenge» bezeichnet Manfred Gschwend, dass er dann den Bereich, den er in den letzten Jahren aufgebaut hat, auch loslassen könne.

Der ideale Zeitpunkt für eine neue Aufgabe

Gschwend will aber auch nicht verhehlen, dass vor seiner Entscheidung sich zu bewerben ebenfalls Unsicherheiten da waren. «Ich habe intensiv über die Konsequenzen nachgedacht, was passiert wenn ja und wenn nein.» Irgendwann sei ihm aber klar gewesen: «Ich will das.» Und Gschwend will, dass dieser gut geführte Betrieb so weiterlaufen kann. Hätte er sich nicht beworben und dann erkannt, dass sich die BS unter dem künftigen Chef in eine schlechte Richtung entwickle, so wäre das schlimm für den Betrieb und für ihn selber gewesen. Als Flucht nach vorne will es Gschwend aber dennoch nicht bezeichnen:

«Meine Hauptmotivation war, dass ich mir das zutraue.»

Für Vereinspräsidentin Hess ist Gschwends Entscheid auch ein mutiger, «denn es hätte ja auch sein können, dass er nicht gewählt wird», betont sie. Doch für den 55-Jährigen kam es gut. Und «auch wenn ich meinen Job noch bis zur Pensionierung hätte machen können», so Manfred Gschwend, so sei jetzt doch der ideale Zeitpunkt, um nochmals etwas Neues zu beginnen.