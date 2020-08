Versenktes Projekt steht wieder auf der Tranktandenliste: Der neue Arboner Stadtrat prüft die Spange Süd nochmals Eigentlich war das Strassenprojekt zur Verkehrsberuhigung und Streckenverbesserung Geschichte. Doch jetzt geht die aktuelle Behörde über die Bücher und prüft die Spange Süd erneut. Sie hat sogar Verkehrssimulationen anfertigen lassen. Tanja von Arx 08.08.2020, 04.30 Uhr

Die Spange Süd soll die Hubgasse in Roggwil entlasten, wo es eng werden kann. Max Eichenberger

Eigentlich war das Projekt gestorben. Doch offenbar geht jetzt wieder was. Die Rede ist von der Spange Süd, einer zusätzlichen Verkehrsverbindung von Stachen zum A1-Zubringer Arbon Süd, welche die Wohnquartiere entlasten soll und einen direkten Weg zum A1-Zubringer ermöglichen.

Damals klang es noch anders

2016 hatte der alte Stadtrat das Vorhaben verworfen. Das externe Büro Jürg Blattner AG führte eine Verkehrsanalyse durch, die ergab, dass das bestehende Strassennetz zweckmässig sei und durch die NLK verbessert würde. Das Statement der Behörde:

«Die Analyse zeigt, dass Arbon eigentlich kein Verkehrsproblem hat.»

Vor diesem Hintergrund würde sich keine Ergänzung aufdrängen. Kurzum sei das Bauvorhaben «wenig nützlich, eher negativ und kostenintensiv», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Doch im aktuellen Communiqué der Stadt steht nun, dass am 13. August diesbezüglich ein Infoanlass stattfände. In der Tat war dieser schon für Anfang Jahr angekündigt. Die Situation rund um das Coronavirus hat das allerdings verhindert, wie der Roggwiler Gemeindepräsident Gallus Hasler auf Anfrage sagt; Roggwil setzt sich seit Jahren für die Realisierung der Spange Süd ein, da man sich davon im Dorf Vorteile verspricht.

Verkehrssimulation realisiert

Recherchen der Thurgauer Zeitung haben ausserdem ergeben, dass die Stadt bereits Verkehrssimulationen hat durchführen lassen. Sie sollen abklären, welche Vor- und Nachteile das Bauvorhaben im Einzelnen und tatsächlich hat.

Didi Feuerle, Vizestadtpräsident von Arbon. Andrea Stalder

Ein interessantes Detail: Der jetzige Vizestadtpräsident Didi Feuerle, Ressort Bau und Umwelt, war damals als Privater «für die schnellstmögliche Realisierung einer durchgehenden Spange Süd». So zitieren alte Unterlagen:

«Dies ist aus meiner Sicht für die Region Arbon die einzige noch nötige Hauptverkehrsachse in diesem Jahrhundert!»

Unter ökologischen Gesichtspunkten brachte er zwei neue Varianten für die Linie von der St.Gallerstrasse bis zur Roggwilerstrasse/Kupferwiesenstrasse ein. Besteht da ein Zusammenhang?

Der Stadtrat schweigt weitgehend

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Andrea Stalder

Auf Anfrage sagt Feuerle, der neue Stadtrat habe teils andere Ansichten entwickelt als der alte. Für die Details verweist er allerdings an Stadtpräsident Dominik Diezi. Dieser sagt lediglich: «Wie wir in der Einladung zum Infoanlass schreiben, haben wir uns Im Zuge der Ortsplanungsrevision auch mit der Spange Süd befasst.» Er bestätigt indes, dass man in diesem Zusammenhang eine Verkehrssimulation habe anfertigen lassen.

«Die Ergebnisse, insbesondere diejenigen der Simulation, werden wir nächste Woche präsentieren.»

Selbstverständlich werde auch Thema sein, was nun aus diesen Erkenntnissen folge. «Dann wird auch klar werden, ob der Stadtrat in der Angelegenheit umgeschwenkt ist oder gerade nicht», so Diezi.