Sulgen: Fahrzeugbauer und Rennfahrer Markus Hotz wird 80-jährig

Sulgen Der Mann mit Benzin im Blut: Markus Hotz mischt seit 50 Jahren im Motorsport mit Der Sulger hat grossen Anteil daran, dass der Kanton Thurgau im Automobilrennsport kein weisser Fleck ist. Am 21. Juli kann er bei guter Gesundheit seinen 80. Geburtstag feiern. Elio Crestani 21.07.2021, 04.10 Uhr

1980 testen das Formel-1-Team von Lotus und das Horag-Team auf der Rennstrecke Paul Ricard in Le Castellet in Südfrankreich. Markus Hotz diskutiert mit dem legendären englischen Rennwagenkonstrukteur Colin Chapman, Gründer des Lotus-Rennstalls, über die Hinterachse des March-Formel-2-Wagens. Bild: Jimmy Froidevaux

Obwohl sich Markus Hotz schon vor Jahren ins Privatleben zurückgezogen hat, ist sein Name in der Rennsportszene nach wie vor ein Begriff. Kaum ein anderer hat den Motorsport im Thurgau so geprägt wie er. Einen Grossteil seines Lebens hat Markus Hotz in seiner Werkstatt und auf Rennstrecken in aller Welt verbracht.

Am 21. Juli 1941 erblickte Markus Hotz als Sohn des Dorfschmieds Julius Hotz in Sulgen das Licht der Welt. Von 1948 bis 1951 fand in Erlen ein internationales Rundstreckenrennen, der Grosse Preis der Ostschweiz, statt. Damals war der Thurgau eine Motorsport-Hochburg. Der Faszination solcher Events erlag Markus Hotz schon als Kind.

In Begleitung seines älteren Bruders Walter besuchte er regelmässig Auto- und Motorradrennen. Zwischen den Latten der Zäune erspähte der junge Markus Hotz Grössen wie den späteren Formel-1-Vizeweltmeister Stirling Moss, den legendären Schweizer Tuolo de Graffenried oder den Italiener Luigi Villoresi, Sieger der Mille Miglia im Jahr 1953.

Diese goldenen Namen, verbunden mit klangvollen Fahrzeugmarken, verblüfften den jungen Sulger derart, dass er sagte: «Das mache ich auch!» Gesagt, getan. Seit 50 Jahren sorgt die Hotz Racing AG, kurz Horag, dafür, dass Mostindien im internationalen Motorsport rund um den Globus an vorderster Front präsent ist, und dies regelmässig mit Spitzenplätzen.

Der Umgang mit Metall wurde Markus Hotz durch seinen Vater quasi in die Wiege gelegt. Nach der obligatorischen Schulzeit begann er eine Ausbildung als Maschinenschlosser beim damaligen Lastwagenhersteller Saurer in Arbon. Im Anschluss an seine technische Ausbildung arbeitete Hotz für diese Firma im Fahrzeugbau, im Konstruktionsbüro und in der Forschungsabteilung.

Marc Surer und Markus Hotz sitzen auf einem Lola-Formel-3000 an einer SAR-Veranstaltung im Jahr 1988 in Lignières, der einzigen Schweizer Rennstrecke. Bild: PD

Für den weiteren Werdegang entscheidend war das Jahr 1965, in welchem die Formel V, aus den USA kommend, in Deutschland Fuss fasste. Rennfahrer wie Jochen Rindt (F1-Weltmeister 1970) und Emerson Fittipaldi (F1-Weltmeister 1972 und 1974) sassen in solchen Boliden, die ausschliesslich aus Teilen des VW Käfer bestanden. Markus Hotz war Feuer und Flamme. In der Schmitte des Vaters erschuf er seinen ersten Formel-Rennwagen. Seine Autos nannte er HAS (Hotz Automobile Sulgen). Markus Hotz setzte eigene Prioritäten:

«Wenn andere ihre Freizeit mit Tanzen verbrachten, baute ich Rennwagen.»

Dass Hotz einen eigenen Rennwagen gebaut hatte, machte natürlich Schlagzeilen. Fredy Lienhard junior zeigte grosses Interesse an einer Zusammenarbeit und meldete sich bei Markus Hotz. Bis zur Geburtsstunde des Lista-Racing-Teams dauerte es nicht mehr lange. Es sollte eines der erfolgreichsten Schweizer Motorsportteams werden.

Fredy Lienhard senior stellte im Untergeschoss der Firma Lista in Erlen Räumlichkeiten für den Rennwagenbau zur Verfügung. Für die Saison 1969 entstanden dort die ersten vier Formel-V-Wagen «Made in Thurgau». Fahrer des Teams neben Fredy Lienhard und Markus Hotz waren Oscar Pfister und Bruno Wettstein. Der Kontakt zwischen Hotz und Lienhard besteht weiterhin. Seine grossen internationalen Erfolge feierte der Thurgauer Industrielle mit Fahrzeugen, die vom Horag-Team betreut wurden.

An der Wega im Jahr 1975 stellt die Firma Horag einen HAS 7 aus. Der Rennwagen von Markus Hotz ist eine Attraktion an der Ausstellung in Weinfelden. Bild: PD/Markus Hotz

1971 wurde die im Rennwagenbau und Rennservice tätige Firma Horag gegründet. Der Rennreifen-Service ist heute noch ihr Kerngeschäft. Als es in den Siebzigerjahren zur Ölkrise kam, musste sich die Horag neu orientieren. In Lippoldswilen übernahm Markus Hotz eine Landmaschinenwerkstatt mit Fiat-Traktoren und Bucher-Landmaschinen. Es wurden aber auch Rennwagen gebaut.

Im Jahr 1977 erfolgte der Umzug nach Sulgen, wo neben Renn- und Sportwagen auch der für den Strassenverkehr zugelassene Horag Turbo VW Golf GTI entstand. Die Firma Horag übernahm die March-Vertretung – zunächst für die Schweiz, dann für den ganzen Kontinent. Zu dieser Zeit stellte Horag eines der erfolgreichsten Privatteams in der Formel 2, die damals quasi das Vorzimmer zur Formel 1 war.

Für Horag sass nicht nur der Teamchef selbst am Steuer. Auch der zweifache Motorrad-Weltmeister Johnny Cecotto aus Venezuela, der siebenfache Seitenwagen-Weltmeister Rolf Biland sowie der ehemalige Formel-1-Pilot und spätere TV-Kommentator Marc Surer fuhren für das Team des Thurgauer Motorsportpioniers.

Markus Hotz feiert am 21. Juli 2021 einen runden Geburtstag: Er wird 80. Bild: PD

Vor zehn Jahren hat Markus Hotz seine Firma den Söhnen David, Lukas und Benjamin übergeben. Zur Familie gehört aber auch der Italo-Thurgauer Tommaso Strataco, der schon über vier Jahrzehnte für die Hotz Racing AG als Verkaufsleiter tätig ist. Und auch der ehemalige Lista-Patron Fredy Lienhard zählt immer noch zu den engsten Freunden von Markus Hotz.

Der Pensionär kann auf eine erfolgreiche Vergangenheit als Fahrzeugbauer und Rennfahrer zurückblicken. Geblieben sind die grosse Verbundenheit mit der Natur und die körperliche Fitness. Fast täglich fährt Markus Hotz mit dem Velo in den Betrieb an der Weinfeldenstrasse, um nach dem Rechten zu sehen. Scherzend sagt er:

«Das eine oder andere Gelenk ist kein Original mehr, doch passe ich immer noch in die engen Rennwagen.»

Mehrmals im Jahr lässt es sich Markus Hotz auch nicht nehmen, an historischen Motorsportveranstaltungen teilzunehmen. Besonders gerne erinnert sich der 80-Jährige an das Jahr 2016, als es auf dem Red-Bull-Ring im steirischen Spielberg zu einem Treffen mit zahlreichen Motorsportgrössen wie Niki Lauda, Gerhard Berger, Jochen Mass, Hans Joachim Stuck, Marc Surer und Jos Verstappen kam.

Eine illustre Runde im Fahrerlager des Red Bull Rings im Juli 2016, darunter viele Ex-Formel-1-Fahrer: Jos Verstappen, Sepp Manhalter, Christian Danner, Prinz Leopold von Bayern, Johnny Cecotto, Marc Surer, Markus Hotz, Jochen Mass, Niki Lauda, Hans-Joachim «Strietzel» Stuck, Harald Grohs, Jan Lammers, Dieter Quester und Gerhard Berger. Bild: PD/Daniel Reinhard (www.zwischengas.com)

