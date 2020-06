«Der Lockdown hat mir aufs Gemüt geschlagen»: Der Bischofszeller Dirigent Stefan Roth über die Coronapandemie

Stefan Roth kam am 31. Juli 1980 in Winterthur zur Welt und wuchs in Aadorf auf. Die Idee, Lehrer zu werden, gab er wieder auf und widmete sich der Musik. Roth studierte Blasorchesterdirektion in Maastricht, Bern und Augsburg. Während 14 Jahren war er musikalischer Leiter des MV Kradolf-Schönenberg, mit dem er am Thurgauer Kantonal-Musikfest zweimal in der 2. Stärkeklasse gewann. Derzeit dirigiert er das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen, die Jugendmusik Kreuzlingen und die Liberty Brass Band. Seit zehn Jahren wohnt Stefan Roth in Bischofszell. (st)