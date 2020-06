Der Liebe und der Leistung wegen: Weshalb der Thurgauer Spitzensportler Andri Oberholzer nach Basel zieht Andri Oberholzer, Zehnkämpfer aus Hefenhofen, verlegte seine Basis nach Basel. Von dort aus nimmt er die auf 2021 verschobenen Olympischen Spiele in Tokio ins Visier. Helfen soll ihm dabei ein neuer Trainer – und eine starke Liebe. Jörg Greb 13.06.2020, 05.20 Uhr

Andri Oberholzer konnte die Coronapandemie ideal nutzen, um eine Verletzung auszukurieren und den Wiederaufbau hinsichtlich der Olympischen Spiele 2021 in Tokio zu forcieren. Bild: PD

Der letzte Eintrag auf der Website von Andri Oberholzer erstaunt. Von einem Spontanentscheid ist zu lesen. Der ambitionierte Zehnkämpfer setzte sich aufs Velo und fuhr nach Hefenhofen. Früher wäre das keine Zeile wert gewesen, ist die Gemeinde neben Amriswil doch seine Heimat. Doch wegen seines neuen Wohnorts kam die Velofahrt in diesem Frühling einer ungewohnten Herausforderung gleich: Um 6 Uhr startete der 23-Jährige in Basel, Anfang Nachmittag erreichte er seinen Zielort. Der Lohn nach einem verdienten Nickerchen: ein vergnügter Spielnachmittag mit seinen Eltern und Geschwistern inklusive Pizzaessen.

Die ungewöhnliche Velotour hatte mit dem Ausnahmefrühling zu tun. Ende April waren die einschränkenden Coronamassnahmen Realität und die Ungewissheit im Sport riesig. Bei Oberholzer kam eine zusätzliche Komponente hinzu. Seine Teilruptur des hinteren Kreuzbandes am Knie hatte ihn seit Dezember zurückgeworfen. Er befand sich nach der Verletzung erst im Wiederaufbau.

«Die Coronazeit kam mir entgegen»

Weil die Stadien und Krafträume lange geschlossen blieben, wich Oberholzer aus – mit Einrad fahren und dem Balancieren auf Slacklines. Neues wagte er auch beruflich: Nebst seinem 50-Prozent-Job als Hochbauzeichner stellte er sich als Aushilfslehrer für Risikogruppenangehörige an einer Oberstufe in Basel zur Verfügung. «Da konnte ich eine einzigartige Chance nutzen», sagt der Oberthurgauer dazu.

Die Ungewissheit hat sich mittlerweile geklärt. An diesem Samstag beginnt die Leichtathletik-Saison, wenn auch unter veränderten Vorzeichen und fordernden neuen Schutzbestimmungen. Oberholzer blickt dem Kommenden mit Zuversicht entgegen. «Mittlerweile spielt das Knie perfekt mit», sagt er und fügt einen selten gehörten Nachsatz an: «Die Coronazeit kam mir entgegen. Sie nahm mir in der Verletzungszeit viel Druck.» Das, weil die EM abgesagt und Olympia in Tokio auf 2021 verschoben wurde.

Oberholzer pausierte und begann mit einem ruhigen Aufbau. Seinem persönlichen Glück aber hält er entgegen: «Die Pandemie ist schlimm für den Sport und schlimm für die Gesellschaft.» Er betont den Blickwinkel. Für sich konnte er die Zeit nutzen. Nun will er situativ entscheiden, wann ein Wettkampf in Einzeldisziplinen Sinn macht. Zukünftig sieht er Riesenchancen. Die Hallen-EM, die Hallen-WM, beide im nächsten Winter, sowie die Olympischen Spiele als Traum motivieren ihn.

Neue Impulse durch einen neuen Trainer

Zusätzlich angestachelt sieht sich Andri Oberholzer auch durch die Veränderungen im vergangenen Jahr. Er trennte sich Mitte Saison von seinem Jugendförderer Werner Dietrich, um neue Impulse zu erhalten. Der Thurgauer zog nach Basel und schloss sich der Trainingsgruppe von Coach Nicolas Gertsch an. «Ich fühle mich sehr wohl und schätze vor allem die Gruppendynamik», sagt Oberholzer. «Wir ziehen alle in dieselbe Richtung.» Als weiteren Pluspunkt macht er aus, dass «meine Wege zu den Sportstätten wie zur Arbeit viel kürzer sind als in der Ostschweiz».

Hinzu kommt das Private. Seine Freundin, die Hochspringerin Salome Lang, ist Baslerin. Gerade in der Coronazeit erleichterte sich so vieles: «Wir konnten gemeinsam Yoga betreiben, kochen, essen und entdecken, wie wir uns ergänzen.»