KRADOLF Der leere Laden ist Vergangenheit: Am Bahnhof Kiosk besteht wieder eine Einkaufsmöglichkeit Der Kiosk beim Bahnhof Kradolf ist wieder geöffnet. Bedient werden die Kunden von Ibrahim und Albulena Imeri. Das freut auch die Gemeinde. Georg Stelzner 23.07.2021, 18.30 Uhr

Ibrahim Imeri im Kradolfer Bahnhofkiosk. Bild: Georg Stelzner (Kradolf, 23. Juli 2021)

Lange eineinhalb Jahre war der Verkaufspavillon auf dem Bahnhofplatz geschlossen, nachdem sich die Kioskbetreiberin Valora aufgrund des rückläufigen Um- satzes zurückgezogen hatte. Die Coronapandemie erschwerte die Suche nach einer erfolgversprechenden Lösung zusätzlich.

Bahnbenutzer und Passanten waren der Gelegenheit beraubt, sich mit Artikeln wie Presseerzeugnissen, Tabakwaren oder Süssigkeiten einzudecken. Seit zwei Wochen ist all das und vieles mehr wieder möglich. Ibrahim und Albulena Imeri aus Bronschhofen führen auf eigene Rechnung nun diesen Kiosk.

Das Ehepaar verfügt über eine mehrjährige Erfahrung in diesem Geschäft. Für Valora führten die Imeris auf Basis des Franchisemodells bis vor einem Jahr einen Kiosk in Bazenheid. In Flawil waren sie in derselben Funktion tätig. Aus der Zeitung hat Ibrahim Imeri vom geschlossenen Kiosk in Kradolf erfahren und die Chance beim Schopf gepackt. Ibrahim Imeri sagt:

«Mir macht der Kontakt mit Kunden Spass und Geschäftsmann bin ich auch gerne.»

Imeri ist ein gelernter Zimmermann, der diesen Beruf aus gesundheitlichen Gründen jedoch aufgeben musste. Seine Ehefrau ist ausgebildete Detailhandelsangestellte und bringt beste Voraussetzungen zur Führung des Kiosks mit. Dessen Fassade ziert jetzt nicht mehr das rote Valora-K, sondern zwei grüne F. «Es sind die Anfangsbuchstaben der Vornamen un- serer Kinder», erklärt Imeri. Das eine F stehe für Sohn Florent, das andere F für Tochter Flutra.

Bild: Georg Stelzner (Kradolf, 23. Juli 2021)

Die Wiedereröffnung des Kiosks ist ganz im Sinne der Gemeinde Kradolf-Schönenberg. «Ein Bahnhof ist auch ein Treffpunkt. Im Hinblick auf das Sicherheitsgefühl der Personen, welche sich dort aufhalten, ist es von Vorteil, wenn ein solcher Ort belebt ist», führt Gemeindeschreiber Jörg Fässler aus.

Grillfest am dritten Sonntag im August

Belebt sein dürfte der Bahnhofplatz speziell am 15. August. An diesem Sonntag lädt das Ehepaar Imeri ab 10 Uhr zu einem Grillfest mit Bratwürsten und Cervelats zu stark ermässigten Preisen ein. Aufsuchen können Kunden den F&F-Kiosk übrigens an jedem Tag in der Woche: Von Montag bis Freitag von 6 bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 8 bis 18 Uhr.