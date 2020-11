Theater Der Kult-Stoff zur Einbürgerung kommt auf die Kreuzlinger See-Bühne Das Geheimnis ist gelüftet: Nächsten Sommer widmet sich das See-Burgtheater den «Schweizermachern». Ein garantierter Spass. Martina Eggenberger Lenz 27.11.2020, 04.10 Uhr

Leopold Huber posiert auf der See-Bühne. Bild: Reto Martin (17. Juli 2020)

Neutral, fleissig, vaterlandsliebend: So sind die Schweizer und so sollen auch diejenigen sein, die es werden wollen. Zumindest wenn es nach Fremdenpolizist Max Bo­dmer geht. Gemeinsam mit seinem neuen Kollegen Moritz Fischer prüfen die beiden all diejenigen auf Herz und Nieren, die sich auf den Schweizer Pass bewerben.