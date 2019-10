Der Kreuzlinger Sportfischer-Wirt und «Vogelvater» ruht jetzt mit Blick auf den See

Zum Gedenken an Kurt Schmidt, der am 30. September verstorben ist. Ein Nachruf von Sportfischer-Präsident Alfredo Sanfilippo.

Zum Gedenken an Kurt Schmidt, der am 30. September verstorben ist. Ein Nachruf von Sportfischer-Präsident Alfredo Sanfilippo.

Kurt Schmidt beim Füttern seiner Enten im Kreuzlinger Bootshafen. (Bild: Susann Basler - August 2008)

Fast 20 Jahre lang war Kurt Schmidt bei den Kreuzlinger Sportfischern für die Verwaltung des Bootshauses zuständig. 1976 hatte Kurt das Amt des Bootshaus-Abwarts mit Spezialfunktionen übernommen. Seit seine Frau vor langer Zeit verstorben war, kam er täglich zum Bootshaus und schaute hier zum Rechten. Er betreute auch die Kafi-Stube.

«Vor 10 Uhr gibt es keinen Alkohol», lautete seine Regel. Einzige Ausnahme war sein Kaffee «Schmidt-Spezial». Damit ergäben sich bessere Gespräche. Beim Znüni unter der Woche, beim Feierabendbier oder an Höck’s. Kurt war immer da und unterhielt sich mit seinen Freunden und Gästen.

Er wusste alles von allen und war immer da

«Er weiss von jedem alles», sagt Sportfischer Kurt Strobel, könne aber schweigen wie ein Grab. Für das Sportfischerfest bereitete Kurt die aufwendige «Zaubersuppe» oder eben die Fischsuppe zu. Alle konnten sich immer auf Kurt verlassen. Wie es einst in der Zeitung stand, auch seine «Tierli».

Kurt Schmidt hatte immer ein Dösli mit Baumnüssen im Hosensack. Die Vögel warteten jeden Morgen bereits darauf, dass er mit seiner grünen Ente vorfährt und ihnen das Futter hinwirft. «Vogelvater» nannten ihn deshalb auch einige seiner Sportfischerkollegen.

«Ist doch schön, wenn einem ein Vögeli hinterherfliegt»

fand Kurt Schmidt. Und auch bei seinem selbst gebauten Entenhüsli im Hafenbecken plangten die Taucherli täglich auf ihn. Er wusste sogar, wo welches Entenpaar wohnte. Der Kreuzlinger Vogelvater verreiste nirgendwo hin, wo es kein Wasser gab. Schon als Vierjähriger stand Schmidt, Jahrgang 1934, mit seinem Vater im Bootshafen und hat den Taucherli zugeschaut.

50 Jahr im Verein und Ehrenmitglied

Man kann sich kaum vorstellen, dass es in der Geschichte des Sportfischervereins Kreuzlingen je wieder einmal einen Mann geben wird, welcher ein Amt im Verein so lange innehat. Kurt war ein vorbildliches Ehrenmitglied des Sportfischervereins Kreuzlingen und konnte an der diesjährigen Versammlung sein 50-Jahr-Jubiläum feiern.

Am 30. September ist er nun im Alterszentrum von seinen Leiden erlöst worden. Er ruht jetzt auf dem Friedhof des Kirchleins Bernrain mit Blick auf den Bodensee.