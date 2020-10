Der Kandidat für das Präsidium ist ein Schulprofi: In Langrickenbach sind die Kandidaten für die Gesamterneuerungswahl der Schulgemeinde bekannt gegeben worden Sacha Meyer, Kandidat für das Präsidium, hat schon einige Erfahrung im Schulwesen. Riccardo Iannella 23.10.2020, 17.15 Uhr

Am 29. November stehen die Gesamterneuerungswahlen in der Primarschulgemeinde Langrickenbach an. Für alle neu zu besetzenden Funktionen konnten bis zur offiziellen Frist Kandidaten gefunden werden.

Sacha Meyer aus Zuben kandidiert neu als Präsident für die Primarschulgemeinde Langrickenbach Bild: PD

Für den zurücktretenden Präsidenten Mathias Roth stellt sich Sacha Meyer aus Zuben zur Verfügung. Meyer bewegte sich seit dem Studium ausschliesslich in der Bildungswelt. Er war 10 Jahre lang Lehrer an einem Gymnasium und vor drei Jahren massgeblich am Aufbau und der Gründung des Gymnasiums der «Neuen Stadtschulen» in St. Gallen beteiligt. Dort ist er auch bis anhin als Schulleiter tätig. «Ich wohne nun schon seit einiger Zeit in Langrickenbach, habe mich gut eingelebt und möchte der Gemeinde jetzt auch etwas zurückgeben», sagt Meyer. Er sei gerne in der Bildungslandschaft tätig und habe schon viele hilfreiche Erfahrungen sammeln können, fügt er hinzu. Auf die Frage, welche Ziele er für die Schulgemeinde habe, könne er jetzt noch nicht konkret antworten. Er sagt:

«Ich möchte nicht im Voraus Ziele setzen. Lieber warte ich ab und sehe mir an, welche Ressourcen und Stärken in der Schulgemeinde bereits vorhanden sind. Ich weiss, dass die Schule schon in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet hat.»

Neben den beiden bisherigen Schulbehördemitgliedern Sandra Büchler und Rebecca Keller-Schmid kandidieren neu Nadja Kuhn und Patricia Lusti als Mitglieder. Für die Wahl in die Rechnungsprüfungskommission (RPK) steht neben den bisherigen Peter Hugentobler und Ruth Indermaur, Fredi Beer zur Wahl. Als Ersatzmitglied in die RPK kandidiert Daniel Wirz.