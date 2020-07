Der Hundebadestrand in Romanshorn bleibt – allerdings mit einigen Anpassungen Dank positiver Rückmeldungen überführt die Stadt den Versuchsbetrieb in eine definitive Lösung. Allerdings gibt es die eine oder andere Änderung. Alessa Sprinz 21.07.2020, 04.30 Uhr

Neben dem Seebad gibt es jetzt dauerhaft auch eine Badi für Hunde. Bild: Donato Caspari (5.8..2019)

Lange war es ruhig rund um den Hundebadestrand in Romanshorn. Im August 2019 hat eine Testphase gestartet, die rund ein Jahr dauert. Auf Anfrage teilt Stadtschreiberin Bettina Beck nun mit, dass diesbezüglich ein Entscheid vorliegen würde.

«Der Hundebadestrand wird per 1. August in ein Definitivum übergeführt.»

Der Betrieb entspreche einem Bedürfnis und stosse auf breite Akzeptanz. In einer Mitteilung schreibt die Stadt allerdings, dass es verschiedene Anpassungen geben werde. So soll das friedliche Nebeneinander von allen Nutzern gewährleistet werden. Der Entscheid stützt sich auf den Bericht einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem Versuchsbetrieb beschäftigt hat. Diese Gruppe hat die Optimierungen vorgeschlagen.

Differenzen unter Hundehaltern

«Ist die Resonanz positiv, wird eine definitive Lösung gesucht», sagte die zuständige Stadträtin Melanie Zellweger bereits vor einem Jahr. Seither sind gemäss Medienmitteilung 15 formelle Reklamationen eingegangen. Das sei wenig, so die Stadt. Bei den negativen Rückmeldungen ging es hauptsächlich um Differenzen zwischen Hundehaltern untereinander und mit Fussgängern wegen Hunden, die nicht angeleint waren.

Ausserdem störten teils das Gebell und die engen Platzverhältnisse auf dem Gehweg nördlich des Seebads. Dieser ist im Winter geöffnet und verbindet den Hundebadestrand mit Freilaufwiese mit der Surfwiese. Künftig gilt auf dem Fussweg Leinenpflicht. Sie tritt erstmals Ende der diesjährigen Sommersaison in Kraft. Eine Änderung gibt es auch auf der Surfwiese. Dort dürfen Hundehalter ihren Vierbeiner zwischen 1. Mai und 30. September nur noch von 21 bis 10 Uhr frei laufen lassen. Im Winter besteht keine Leinenpflicht. Diese Regelung gilt ab dem 1. August. Auf dem Kanu-Club Areal besteht die Leinenpflicht weiterhin.

Ein Zaun soll für mehr Ruhe sorgen

Vorgesehen sind auch bauliche Massnahmen, die gemäss Mitteilung bis im Frühling 2021 abgeschlossen sein sollen. So stellt die Stadt einen Zaun auf. Dieser soll die Freilaufzone auf der östlichen Seite hin zum Seepark und südlich hin zur Minigolfanlage abgrenzen. Eine Absperrung wird bis in den See hineinreichen. Das alles soll zur Entflechtung der verschiedenen Nutzer des Seeufers beziehungsweise des Seeparks in diesem Gebiet beitragen. Gleichzeitig soll der Ort so für alle nutzbar sein. Zusätzlich zum Haag und der Absperrung wird ein Robbydog installiert.