Warum der höchste Arboner sein Amt mit frischen Windeln antritt

Rückzieher der SVP sorgt für Premiere im Arboner Parlament: Köbi Auer wird zum zweiten Mal Präsident

Die SVP brachte bei der Wahl am Dienstagabend einiges Durcheinander. Am Schluss sass einer auf dem Stuhl des höchsten Arboners, der dort schon vor drei Jahren einmal Platz genommen hatte - seinen Sohn an der Seite.