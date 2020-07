Der Herr der Töne und sein wahnwitziger Solist: Das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen ist zurück im Konzertmodus Mit Schutzkonzept und Liveübertragung ins Internet feierte das Spitzenorchester am Sonntag die Rückkehr zur Normalität. Auch wenn noch zahlreiche Stühle frei bleiben mussten. Emil Keller 06.07.2020, 16.55 Uhr

Das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen mit Dirigent Stefan Roth. (Bild: PD/Reto Bollinger)

Für das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen, welches diesen Sommer eigentlich eine Musikreise nach Singapur geplant hatte, war das Konzert «Symphonia Classic» ein Schritt zurück zur Normalität. Statt einer Konzertreihe mit vier Aufführungen gab es jedoch nur die eine am Sonntag in Bottighofen. Das auf 150 Plätze beschränkte Dorfzentrum in Bottighofen war dann auch noch vor Türöffnung ausverkauft. Da sich Blasinstrumente mit Mundschutz nicht spielen lassen, trennen Plexiglasscheiben die Orchestermitglieder voneinander ab. Der Qualität des Spiels tut dies keinen Abbruch.