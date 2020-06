Der HC Thurgau verliert seinen Topskorer – Melvin Merola kehrt trotz laufenden Vertrags ins Wallis zurück Es ist ein Schlag in die Magengegend für den HC Thurgau: Der Swiss-League-Club aus Weinfelden kann nächste Saison nicht mehr auf die Tore und Assists von Melvin Merola zählen. Der 27-jährige Romand, vergangene Saison mit Abstand der beste Torschütze des HCT, bat aus familiären Gründen um die Auflösung des noch einjährigen Vertrags. Matthias Hafen 15.06.2020, 17.50 Uhr

Melvin Merola prägte das Offensivspiel des HC Thurgau in der vergangenen Saison wie kein anderer. Mario Gaccioli (Weinfelden, 29. November 2019)

Melvin Merola war die Entdeckung der vergangenen Swiss-League-Saison. 19 Tore und 11 Assists trug der Unterwalliser in 44 Spielen zum Erfolg des HC Thurgau bei. Das tönt im ersten Moment nicht nach sehr viel. Doch in einer Mannschaft, die sich grundsätzlich sehr schwer tat mit Skoren, war Merola der offensive Lichtblick. Im verlorenen Playoff-Viertelfinal gegen den EHC Visp kamen von ihm vier weitere Treffer dazu – mehr als die Hälfte aller HCT-Playoff-Tore. Nun steht fest, dass mit dem Ende der abgebrochenen Saison 2019/20 auch die Zeit von Melvin Merola beim HC Thurgau endet.

Merola und der HCT lösten den bis Ende 2020/21 gültigen Vertrag auf Wunsch des Spielers per sofort auf, wie der Club am Montagnachmittag mitteilte. Der Grund war das Heimweh des Wallisers. «Trotz mehrerer intensiver Gespräche liess sich Melvin Merola nicht von seinem Entschluss abbringen, ins Wallis zurückzukehren», sagt HCT-Sportchef Gody Kellenberger. Der HC Thurgau habe deshalb der Vertragsauflösung zugestimmt – aber nicht, ohne den Spieler noch finanziell in die Verpflichtung zu nehmen. «Am Schluss nützt uns ein unzufriedener Spieler im Kader auch nicht viel», sagt Kellenberger.

Dreijahresvertrag beim EHC Visp

Merola wird seine sportliche Karriere bei Thurgaus Ligakonkurrent Visp weiterführen, wo der stark umworbene Stürmer einen Dreijahresvertrag unterschrieb. Merola sagt:

«Das Geld war nicht ausschlaggebend. Ich hatte schon länger im Sinn, ins Wallis zurückzukehren, um wieder näher bei meiner Familie zu sein.»

Besonders für seine Freundin, die kaum Deutsch spricht, sei es schwierig gewesen, sich in der Deutschschweiz zurechtzufinden. Doch auch ihn habe es wieder zu seinen Wurzeln gezogen. Mit dem HCT habe das alles nichts zu tun. Er habe sich hier immer sehr wohl gefühlt, was seine tägliche Arbeit betraf.

«Ich weiss, dass mein sofortiger Abgang für den HC Thurgau und seine Fans unschön ist», sagt Merola. «Es brauchte viel Überwindung, um mein Anliegen beim HCT vorzubringen.» Doch es sei die Zeit gekommen, um für sich selber zu schauen. «Am Schluss ist das eine traurige Geschichte, aber das Richtige.» Ihm sei es sehr wichtig gewesen, immer fair und offen zu sein gegenüber dem HC Thurgau. «Denn ich habe dem Club sehr viel zu verdanken.» Von den Fans verabschiedet sich Merola mit einer speziellen Videobotschaft, die auf der Facebook-Seite des HC Thurgau zu sehen ist. «Sie waren immer so gut zu mir. Da ist es selbstverständlich für mich, dafür auch Danke zu sagen», so Merola.

Die Frage stellt sich mehr denn je: Wer soll künftig die Tore schiessen?

Trotz der schönen Worte: Der HC Thurgau wird von Merolas Abgang kalt erwischt. Einerseits wollten die Ostschweizer ohnehin schon lange einen weiteren, treffsicheren Schweizer für ihr Kader 2020/21 präsentieren. Und nun steht der Swiss-League-Club nach den Abgängen von Melvin Merola, Niki Altorfer sowie den kanadischen Zwillingen Kellen und Connor Jones praktisch ohne Skorer da. Jedoch ist der HC Thurgau bestrebt, die entstandene Lücke, die Publikumsliebling Merola hinterlässt, zu schliessen.Sportchef Kellenberger sagt:

«Es ist zum jetzigen Zeitpunkt schon möglich, einen gleich guten Spieler zu einem gleich guten Preis zu bekommen.»

Verheissungsvolle Verhandlungen dazu seien im Gang. Doppelt ärgerlich für den HC Thurgau: Die kommende Saison wäre so etwas wie die Erntezeit gewesen im Zweijahresvertrag mit Merola, der 2018 vom HC Ajoie in die Ostschweiz kam. Nach einem längeren Prozess und Anfängen in der vierten Linie war der Stürmer mittlerweile bestens integriert ins Kollektiv, gehörte fix dem Überzahlspiel und Unterzahlspiel an. Es wird keine einfache Aufgabe für den HCT, einen adäquaten Ersatz zu finden.